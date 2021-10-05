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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:27

Re: Альфа-Банк

напомните, пожалуйста, с Sense м/б переводы без комиссии как с White ?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:47

  Arien написав:напомните, пожалуйста, с Sense м/б переводы без комиссии как с White ?

За свои с Хамона ТОЛЬКО в Сенсе СЭП нашару
С Вайта СЭП нашару де угодно
Amethyst
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  #<1 ... 185186187188
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