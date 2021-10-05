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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

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Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:27

Re: Альфа-Банк

напомните, пожалуйста, с Sense м/б переводы без комиссии как с White ?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:47

  Arien написав:напомните, пожалуйста, с Sense м/б переводы без комиссии как с White ?

За свои с Хамона ТОЛЬКО в Сенсе СЭП нашару
С Вайта СЭП нашару де угодно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 15:47

Re: Альфа-Банк

Підвищення ставок за депозитами 7/14/29 днів до 11%
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:56

Re: Альфа-Банк

А СЕП працює? Відіслав в 13.08 сьогодні, до сих пір операція в статусі Підтверджена.
unlock
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:23

  Hella написав:
  Искатель написав:
  sergia написав:орехи уже обменять на покупки низя?
  ol_zy написав:вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки

У меня и орехов хватает, и есть подходящая покупка, но вывести не дает.


Мне не дало. Еще неделю назад, хотя были подходящие покупки. Так как сумма небольшая, перевела на шансы :).

если сумма орехов меньше 50/0,805 = 62,11, то и не даст. Толкьо новичкам дает до 50 списать, а так за покупки от 50грн только.
Может уже и не дает вообще...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:30

  Zochan написав:Підвищення ставок за депозитами 7/14/29 днів до 11%

вы немного отстали от жизни - с 12-го марта уже такое дело :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:32

  unlock написав:А СЕП працює? Відіслав в 13.08 сьогодні, до сих пір операція в статусі Підтверджена.


Работал сегодня
Ratatui
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