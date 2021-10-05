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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 бер, 2022 14:27
напомните, пожалуйста, с Sense м/б переводы без комиссии как с White ?
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Arien
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Додано: Чет 17 бер, 2022 14:47
Arien написав:
напомните, пожалуйста, с Sense м/б переводы без комиссии как с White ?
За свои с Хамона ТОЛЬКО в Сенсе СЭП нашару
С Вайта СЭП нашару де угодно
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Amethyst
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Додано: Чет 17 бер, 2022 15:47
Підвищення ставок за депозитами 7/14/29 днів до 11%
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Zochan
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:56
А СЕП працює? Відіслав в 13.08 сьогодні, до сих пір операція в статусі Підтверджена.
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unlock
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:23
Hella написав: Искатель написав: sergia написав:
орехи уже обменять на покупки низя?
ol_zy написав:
вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки
У меня и орехов хватает, и есть подходящая покупка, но вывести не дает.
Мне не дало. Еще неделю назад, хотя были подходящие покупки. Так как сумма небольшая, перевела на шансы
.
если сумма орехов меньше 50/0,805 = 62,11, то и не даст. Толкьо новичкам дает до 50 списать, а так за покупки от 50грн только.
Может уже и не дает вообще...
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:30
Zochan написав:
Підвищення ставок за депозитами 7/14/29 днів до 11%
вы немного отстали от жизни - с 12-го марта уже такое дело
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:32
unlock написав:
А СЕП працює? Відіслав в 13.08 сьогодні, до сих пір операція в статусі Підтверджена.
Работал сегодня
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Ratatui
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