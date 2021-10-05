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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189>

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Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:27

Re: Альфа-Банк

напомните, пожалуйста, с Sense м/б переводы без комиссии как с White ?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:47

  Arien написав:напомните, пожалуйста, с Sense м/б переводы без комиссии как с White ?

За свои с Хамона ТОЛЬКО в Сенсе СЭП нашару
С Вайта СЭП нашару де угодно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 15:47

Re: Альфа-Банк

Підвищення ставок за депозитами 7/14/29 днів до 11%
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:56

Re: Альфа-Банк

А СЕП працює? Відіслав в 13.08 сьогодні, до сих пір операція в статусі Підтверджена.
unlock
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:23

  Hella написав:
  Искатель написав:
  sergia написав:орехи уже обменять на покупки низя?
  ol_zy написав:вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки

У меня и орехов хватает, и есть подходящая покупка, но вывести не дает.


Мне не дало. Еще неделю назад, хотя были подходящие покупки. Так как сумма небольшая, перевела на шансы :).

если сумма орехов меньше 50/0,805 = 62,11, то и не даст. Толкьо новичкам дает до 50 списать, а так за покупки от 50грн только.
Может уже и не дает вообще...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:30

  Zochan написав:Підвищення ставок за депозитами 7/14/29 днів до 11%

вы немного отстали от жизни - с 12-го марта уже такое дело :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:32

  unlock написав:А СЕП працює? Відіслав в 13.08 сьогодні, до сих пір операція в статусі Підтверджена.


Работал сегодня
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:37

Російський олігарх, засновник "Альфа-груп" Михайло Фрідман заявив, що не розуміє доцільності введення санкцій проти російських мільярдерів, оскільки бізнесмени нібито не мають жодного впливу на керівництво країни.

Олігарх поскаржився, що через санкції його банківські картки заморожені. Фрідман зауважив, що на "розумні" витрати у розмірі 2,5 тис фунтів на місяць він повинен просити дозволу.

"Не знаю як жити. Насправді не знаю", – сказав Фрідман.

https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 48283.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:03

  unlock написав:А СЕП працює? Відіслав в 13.08 сьогодні, до сих пір операція в статусі Підтверджена.

Отправил около 17 в Укрсиб, где-то в 18-40 зашло в Укрсиб. (правда сумма маленькая была - около 1К)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:10

  ol_zy написав:
  unlock написав:А СЕП працює? Відіслав в 13.08 сьогодні, до сих пір операція в статусі Підтверджена.

Отправил около 17 в Укрсиб, где-то в 18-40 зашло в Укрсиб. (правда сумма маленькая была - около 1К)

Мені нема як перевірити - це оплата за послуги ). В май альфа банку статус Підтверджена, а має бути Завершена зеленим, ні?
unlock
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