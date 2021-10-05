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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:15

  ol_zy написав:если сумма орехов меньше 50/0,805 = 62,11, то и не даст. Только новичкам дает до 50 списать, а так за покупки от 50грн только.
Может уже и не дает вообще...


Я знаю, я с Альфой уже больше 11 лет :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:21

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:с Sense м/б переводы без комиссии как с White ?
Ряд комиссий за переводы были отменены
https://alfabank.ua/news/alfa-bank-ukra ... siv-limiti
Howl
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