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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 бер, 2022 19:15
ol_zy написав:
если сумма орехов меньше 50/0,805 = 62,11, то и не даст. Только новичкам дает до 50 списать, а так за покупки от 50грн только.
Может уже и не дает вообще...
Я знаю, я с Альфой уже больше 11 лет
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Додано: Чет 17 бер, 2022 19:21
Arien написав:
с Sense м/б переводы без комиссии как с White ?
Ряд комиссий за переводы были отмененыhttps://alfabank.ua/news/alfa-bank-ukra ... siv-limiti
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