Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 бер, 2022 19:15
ol_zy написав:
если сумма орехов меньше 50/0,805 = 62,11, то и не даст. Только новичкам дает до 50 списать, а так за покупки от 50грн только.
Может уже и не дает вообще...
Я знаю, я с Альфой уже больше 11 лет
.
Hella
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Додано: Чет 17 бер, 2022 19:21
Arien написав:
с Sense м/б переводы без комиссии как с White ?
Ряд комиссий за переводы были отменены
https://alfabank.ua/news/alfa-bank-ukra ... siv-limiti
Howl
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Додано: Чет 17 бер, 2022 20:36
WallNutPen написав:
Я в прошлую субботу, после того как альфа объявила о приостановке программы вывел две покупки без проблем. В тот же день совершил покупку, она во вторник провелась, но пока вывести ее не дает
Значит несмотря на недавний мозговой штурм по вопросу вывода орехов, новые покупки бесполезны?
копейка
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Додано: Чет 17 бер, 2022 20:45
Hella написав: Искатель написав: ol_zy написав:
вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки
У меня и орехов хватает, и есть подходящая покупка, но вывести не дает.
Мне не дало. Еще неделю назад, хотя были подходящие покупки. Так как сумма небольшая, перевела на шансы
.
тоже такое, хотя банка вроде ограничения на орехи не вводила. На шансах есть что-то хорошее?
sergia
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Додано: Чет 17 бер, 2022 21:12
sergia Что может быть лучше помощи ЗСУ сейчас? Обнулить орехи и забыть про банк до лучших времен.
Citizen_D
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