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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189

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Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:15

  ol_zy написав:если сумма орехов меньше 50/0,805 = 62,11, то и не даст. Только новичкам дает до 50 списать, а так за покупки от 50грн только.
Может уже и не дает вообще...


Я знаю, я с Альфой уже больше 11 лет :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:21

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:с Sense м/б переводы без комиссии как с White ?
Ряд комиссий за переводы были отменены
https://alfabank.ua/news/alfa-bank-ukra ... siv-limiti
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:36

  WallNutPen написав:Я в прошлую субботу, после того как альфа объявила о приостановке программы вывел две покупки без проблем. В тот же день совершил покупку, она во вторник провелась, но пока вывести ее не дает

Значит несмотря на недавний мозговой штурм по вопросу вывода орехов, новые покупки бесполезны?
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:45

  Hella написав:
  Искатель написав:
  ol_zy написав:вроде можно, если хватает на обмен и есть правильные покупки

У меня и орехов хватает, и есть подходящая покупка, но вывести не дает.


Мне не дало. Еще неделю назад, хотя были подходящие покупки. Так как сумма небольшая, перевела на шансы :).

тоже такое, хотя банка вроде ограничения на орехи не вводила. На шансах есть что-то хорошее?
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:12

sergia Что может быть лучше помощи ЗСУ сейчас? Обнулить орехи и забыть про банк до лучших времен.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:25

  sergia написав:тоже такое, хотя банка вроде ограничения на орехи не вводила. На шансах есть что-то хорошее?

Как бы даже наоборот - анонсировала возможность вывода несмотря на отмену добавления новых. :cry:
копейка
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