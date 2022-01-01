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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:07
sergia написав:
тоже такое, хотя банка вроде ограничения на орехи не вводила. На шансах есть что-то хорошее?
Помощь армии.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:20
Citizen_D написав:sergia
Что может быть лучше помощи ЗСУ сейчас? Обнулить орехи и забыть про банк до лучших времен.
я не против помощи, а как раз За, но не такими добровольно-принудительными методами, когда банк пишет что орехи можно менять на покупки, я иду и специально расплачиваюсь Альфой ради орехов, а на самом деле это ложь. В теперешней ситуации это конечно чепуховая проблема.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:40
sergia написав: Citizen_D написав:sergia
Что может быть лучше помощи ЗСУ сейчас? Обнулить орехи и забыть про банк до лучших времен.
я не против помощи, а как раз За, но не такими добровольно-принудительными методами, когда банк пишет что орехи можно менять на покупки, я иду и специально расплачиваюсь Альфой ради орехов, а на самом деле это ложь. В теперешней ситуации это конечно чепуховая проблема.
"Чепуховая" - пока есть чем расплачиваться.
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