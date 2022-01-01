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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191>

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Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:07

  sergia написав:тоже такое, хотя банка вроде ограничения на орехи не вводила. На шансах есть что-то хорошее?


Помощь армии.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:20

  Citizen_D написав:sergia Что может быть лучше помощи ЗСУ сейчас? Обнулить орехи и забыть про банк до лучших времен.

я не против помощи, а как раз За, но не такими добровольно-принудительными методами, когда банк пишет что орехи можно менять на покупки, я иду и специально расплачиваюсь Альфой ради орехов, а на самом деле это ложь. В теперешней ситуации это конечно чепуховая проблема.
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:40

  sergia написав:
  Citizen_D написав:sergia Что может быть лучше помощи ЗСУ сейчас? Обнулить орехи и забыть про банк до лучших времен.

я не против помощи, а как раз За, но не такими добровольно-принудительными методами, когда банк пишет что орехи можно менять на покупки, я иду и специально расплачиваюсь Альфой ради орехов, а на самом деле это ложь. В теперешней ситуации это конечно чепуховая проблема.

"Чепуховая" - пока есть чем расплачиваться.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 08:12

Код подтверждения

Не приходит смс с кодом. Кто с таким сталкивался?
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:19

Re: Альфа-Банк

Подскажите, пожалуйста, если не выполнить "условия бесплатности" для White, то будет ли сниматься абон плата в минус, или с другой карты, или не дай бог с кредитки с кредитного лимита? :)
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:35

Какую сумму оплатить по карте ЭКО?
vitmar2003
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:45

Re: Альфа-Банк

konokrad написав:Подскажите, пожалуйста, если не выполнить "условия бесплатности" для White, то будет ли сниматься абон плата в минус, или с другой карты, или не дай бог с кредитки с кредитного лимита? :)
Скасували абонплату.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:46

  konokrad написав:Подскажите, пожалуйста, если не выполнить "условия бесплатности" для White, то будет ли сниматься абон плата в минус, или с другой карты, или не дай бог с кредитки с кредитного лимита? :)

несколько раз уже тут об этом писалось. Смотрите новость на сайте альфа-банка от 3 марта https://alfabank.ua/news/skasuvali-komisii
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 13:51

  vitmar2003 написав:Какую сумму оплатить по карте ЭКО?

А шо, Алка уже не пишет задолженность в ИБ?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 13:59

  Amethyst написав:
  vitmar2003 написав:Какую сумму оплатить по карте ЭКО?

А шо, Алка уже не пишет задолженность в ИБ?

Т. е. здесь ничего не изменилось, платить как раньше?
tano
 
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