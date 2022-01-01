Citizen_D написав:sergia Что может быть лучше помощи ЗСУ сейчас? Обнулить орехи и забыть про банк до лучших времен.
я не против помощи, а как раз За, но не такими добровольно-принудительными методами, когда банк пишет что орехи можно менять на покупки, я иду и специально расплачиваюсь Альфой ради орехов, а на самом деле это ложь. В теперешней ситуации это конечно чепуховая проблема.
Citizen_D написав:sergia Что может быть лучше помощи ЗСУ сейчас? Обнулить орехи и забыть про банк до лучших времен.
я не против помощи, а как раз За, но не такими добровольно-принудительными методами, когда банк пишет что орехи можно менять на покупки, я иду и специально расплачиваюсь Альфой ради орехов, а на самом деле это ложь. В теперешней ситуации это конечно чепуховая проблема.
konokrad написав:Подскажите, пожалуйста, если не выполнить "условия бесплатности" для White, то будет ли сниматься абон плата в минус, или с другой карты, или не дай бог с кредитки с кредитного лимита?
konokrad написав:Подскажите, пожалуйста, если не выполнить "условия бесплатности" для White, то будет ли сниматься абон плата в минус, или с другой карты, или не дай бог с кредитки с кредитного лимита?