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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 14:10

  tano написав:
  Amethyst написав:
  vitmar2003 написав:Какую сумму оплатить по карте ЭКО?

А шо, Алка уже не пишет задолженность в ИБ?

Т. е. здесь ничего не изменилось, платить как раньше?

Для грейсовика абсолютно ничо не изменилось!
А по Эко так вааще! Гасить все, шо намалевали за день до РД иначе попадалово на %%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:29

  Zochan написав:
konokrad написав:Подскажите, пожалуйста, если не выполнить "условия бесплатности" для White, то будет ли сниматься абон плата в минус, или с другой карты, или не дай бог с кредитки с кредитного лимита? :)
Скасували абонплату.

Навчегда или тольк до дня победы?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:54

  ВIВ написав:
  Zochan написав:
konokrad написав:Подскажите, пожалуйста, если не выполнить "условия бесплатности" для White, то будет ли сниматься абон плата в минус, или с другой карты, или не дай бог с кредитки с кредитного лимита? :)
Скасували абонплату.

Навчегда или тольк до дня победы?

до перемоги.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:56

Re: Альфа-Банк

Є змога відшкодувати вартість покупок після 15.03 бонусами кешью?
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:01

  korovas2 написав:Є змога відшкодувати вартість покупок після 15.03 бонусами кешью?

Есть покупки от 12-13 марта, но альфа-банк при достаточном количестве баллов поменять их не дает. Мне лично кажется, что Альфа заблокировала вывод орехов втихую и прикидывается при этом шлангом
WallNutPen
 
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