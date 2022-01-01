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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 бер, 2022 14:10
tano написав: Amethyst написав: vitmar2003 написав:
Какую сумму оплатить по карте ЭКО?
А шо, Алка уже не пишет задолженность в ИБ?
Т. е. здесь ничего не изменилось, платить как раньше?
Для грейсовика абсолютно ничо не изменилось!
А по Эко так вааще! Гасить все, шо намалевали за день до РД иначе попадалово на %%
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Додано: Суб 19 бер, 2022 17:29
Zochan написав: konokrad написав:
Подскажите, пожалуйста, если не выполнить "условия бесплатности" для White, то будет ли сниматься абон плата в минус, или с другой карты, или не дай бог с кредитки с кредитного лимита?
Скасували абонплату.
Навчегда или тольк до дня победы?
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ВIВ
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Додано: Суб 19 бер, 2022 17:54
ВIВ написав: Zochan написав: konokrad написав:
Подскажите, пожалуйста, если не выполнить "условия бесплатности" для White, то будет ли сниматься абон плата в минус, или с другой карты, или не дай бог с кредитки с кредитного лимита?
Скасували абонплату.
Навчегда или тольк до дня победы?
до перемоги.
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melkh
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Додано: Суб 19 бер, 2022 17:56
Є змога відшкодувати вартість покупок після 15.03 бонусами кешью?
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korovas2
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:01
korovas2 написав:
Є змога відшкодувати вартість покупок після 15.03 бонусами кешью?
Есть покупки от 12-13 марта, но альфа-банк при достаточном количестве баллов поменять их не дает. Мне лично кажется, что Альфа заблокировала вывод орехов втихую и прикидывается при этом шлангом
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WallNutPen
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:17
BBC написав:
Бонусы ЕКО превратились в тыкву с 11 марта, а не 15 как декларировала Альфа. Так же не начислены даже бонусы за покупки картой в феврале.
Еко подібно здулось фактично з 1 лютого тоді.
Як взнати напевно, що бонуси та інші кошти точно дійшли на потреби ЗСУ? Мені видається більш надійний шлях, коли людина сама перказує свої гроші на певний рахунок, заходячи з іншого застосунку і вибираючи підходящу банківську картку.
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Ой+
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:26
Ой+ написав: BBC написав:
Бонусы ЕКО превратились в тыкву с 11 марта, а не 15 как декларировала Альфа. Так же не начислены даже бонусы за покупки картой в феврале.
Еко подібно здулось фактично з 1 лютого тоді.
Як взнати напевно, що бонуси та інші кошти точно дійшли на потреби ЗСУ? Мені видається більш надійний шлях, коли людина сама перказує свої гроші на певний рахунок, заходячи з іншого застосунку і вибираючи підходящу банківську картку.
в мене немає довіри до банків взагалі по цьому питанню. Гроші краще передати довіренній людині з якою знайомий особисто чи друзі. Тоді будеш впевнений що кошти пішли за призначенням.
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sergia
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:28
WallNutPen написав: korovas2 написав:
Є змога відшкодувати вартість покупок після 15.03 бонусами кешью?
Есть покупки от 12-13 марта, но альфа-банк при достаточном количестве баллов поменять их не дает. Мне лично кажется, что Альфа заблокировала вывод орехов втихую и прикидывается при этом шлангом
Аналогична история!
Покупка за 09 марта доступна для вывода. Покупка за 13 и 14 марта - НЕ доступны для вывода. Типа совершайте новые покупки, чтобы накопить обменный фонд...
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STIGA
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