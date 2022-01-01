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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

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Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:46

  BBC написав:Вжарить по повній. На власному досвіді по КОНЕКТУ вжарили й грейс зупинили в РД.
Реально грейс лиш по Хамону.

Тю....і де ж ті кредитні канікули тоді... :?
lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:04

Re: Альфа-Банк

Сегодня как раз звонил им по вопросу почему на ред есть сумма на дату след. платежа а в хаме нет.
Сказали на ред - ошибка.
Каникулы.
но х.з. верить ли горячке.
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:13

  lov2108 написав:Шановні, а підкажіть...наближається РД....є заборгованість близько 40т без розстрочок.
Чи можу я зараз її не погашати у зв'язку з ситуауією в країні чи банк вжарить по повній?

ситуация след, как я понял. под кредитными каникулами понимается, что нет мин платежа - можно вообще ничего не платить, но % начисляются и капитализируются, платить надо будет спустя 3 месяца.

для грейсовиков влет, поскольку произойдет выход из грейса и пойдет начисление %.
у кого и так есть %, то да - можно 3 месяца ничего не платить, погашение перенесено.

при погашении однозначно произойдет пересчет лимита и какая-то сумма спишется. механизм не вполне ясен, когда есть рассрочки. без рассрочек декларируют снижение до 20 тыс грн

алгоритм - правда конечно не для 40 тыс грн) потихоньку гасить и в тот же день делать покупки, которые можно перевести в рассрочку
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:45

банк работает еще?
со вчерашнего вечера не могу деньги перевести, поддержка не отвечает
Starter
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:49

  Starter написав:банк работает еще?
со вчерашнего вечера не могу деньги перевести, поддержка не отвечает

Поддержку то бомбят в Чернигове (
А так работает, в ИБ все реально отображается, лимиты срезаны, СЭПы ходют, но затыки бывают, особенно по выходным
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:54

  lov2108 написав:
  BBC написав:Вжарить по повній. На власному досвіді по КОНЕКТУ вжарили й грейс зупинили в РД.
Реально грейс лиш по Хамону.

Тю....і де ж ті кредитні канікули тоді... :?

позиція банку по канікулах - https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %BA%D1%83-
greenozon
 
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