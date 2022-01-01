Тю....і де ж ті кредитні канікули тоді...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 10:46
Додано: Нед 20 бер, 2022 11:04
Re: Альфа-Банк
Сегодня как раз звонил им по вопросу почему на ред есть сумма на дату след. платежа а в хаме нет.
Сказали на ред - ошибка.
Каникулы.
но х.з. верить ли горячке.
Додано: Нед 20 бер, 2022 11:13
ситуация след, как я понял. под кредитными каникулами понимается, что нет мин платежа - можно вообще ничего не платить, но % начисляются и капитализируются, платить надо будет спустя 3 месяца.
для грейсовиков влет, поскольку произойдет выход из грейса и пойдет начисление %.
у кого и так есть %, то да - можно 3 месяца ничего не платить, погашение перенесено.
при погашении однозначно произойдет пересчет лимита и какая-то сумма спишется. механизм не вполне ясен, когда есть рассрочки. без рассрочек декларируют снижение до 20 тыс грн
алгоритм - правда конечно не для 40 тыс грн) потихоньку гасить и в тот же день делать покупки, которые можно перевести в рассрочку
Додано: Нед 20 бер, 2022 11:45
банк работает еще?
со вчерашнего вечера не могу деньги перевести, поддержка не отвечает
Додано: Нед 20 бер, 2022 11:49
Додано: Нед 20 бер, 2022 11:54
позиція банку по канікулах -
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