Додано: Нед 20 бер, 2022 12:56

Shaman написав: алгоритм - правда конечно не для 40 тыс грн) потихоньку гасить и в тот же день делать покупки, которые можно перевести в рассрочку алгоритм - правда конечно не для 40 тыс грн) потихоньку гасить и в тот же день делать покупки, которые можно перевести в рассрочку

Не факт что это сработает. Я тут описывал мой случай на прошлой неделе, что не смотря на то что в день погашения тут же была сделана покупка на всю сумму погашения в следующую ночь лимит был уменьшен и таким образом банком карта была введена в теховер. Я так понимаю что программа снижающая лимит не видит суммы в блоке (не проведенные по счету). Ну или видит но ей пох что человек попадает в теховер ибо ей надо тупо снизить лимит. Ну она и снижает. Так что будьте осторожны погашая и тут же тратя. Обязательно мониторьте остаток по карте на следующее утро! Могут быть не приятные сюрпризы. Имеется в виду по тем картам, где лимит пока остается больше 20000 и он использован в ноль или около нуля