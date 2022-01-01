|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 14:10
ну лично я многое могу стерпеть - отняли этот нищенский лимит 5т, хрен с ним как-бы. русский язык выкинули - неприятно, но можно пользоваться, читать там особо нечего. но когда уже скоро сутки будут, что нельзя своими деньгами пользоваться, то как-то нет доверия такому банку...
Додано: Нед 20 бер, 2022 14:12
Re: Альфа-Банк
Нее, ну у вас слабая нервная сис-ма как для Алки
ну у все меня норм, правда на выходных вот отдыхаю -- бегаю по магазам, ищу сметанку и капусту на борщ. Кусочек свининки вот прикупил. Очереди небольшие. Киев, Троя.
|