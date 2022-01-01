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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

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Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:10

ну лично я многое могу стерпеть - отняли этот нищенский лимит 5т, хрен с ним как-бы. русский язык выкинули - неприятно, но можно пользоваться, читать там особо нечего. но когда уже скоро сутки будут, что нельзя своими деньгами пользоваться, то как-то нет доверия такому банку...
Starter
 
Повідомлень: 192
З нами з: 01.12.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:12

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:С такими играми...
Нее, ну у вас слабая нервная сис-ма как для Алки
  Starter написав:нельзя своими деньгами пользоваться

ну у все меня норм, правда на выходных вот отдыхаю -- бегаю по магазам, ищу сметанку и капусту на борщ. Кусочек свининки вот прикупил. Очереди небольшие. Киев, Троя.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2014
З нами з: 05.05.21
Подякував: 122 раз.
Подякували: 352 раз.
 
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1
  #<1 ... 190191192193
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