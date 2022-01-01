|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 14:10
ну лично я многое могу стерпеть - отняли этот нищенский лимит 5т, хрен с ним как-бы. русский язык выкинули - неприятно, но можно пользоваться, читать там особо нечего. но когда уже скоро сутки будут, что нельзя своими деньгами пользоваться, то как-то нет доверия такому банку...
-
Starter
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 14:12
WallNutPen написав:
С такими играми...
Нее, ну у вас слабая нервная сис-ма как для Алки
Starter написав:
нельзя своими деньгами пользоваться
ну у все меня норм, правда на выходных вот отдыхаю -- бегаю по магазам, ищу сметанку и капусту на борщ. Кусочек свининки вот прикупил. Очереди небольшие. Киев, Троя.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2014
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 бер, 2022 16:14
Amethyst написав:
ну у все меня норм,
видно приложение косячит, перевод на карту из альфы не работает,
только что вытащил деньги через моно
-
Starter
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 16:16
Sweet tv от Хамелеона уже всё?
Предлагает за 99 грн.
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 1024
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 16:21
Citizen_D написав:
зняття арешту з рахунків,
кстати, читала, что сейчас ГИС разрешила раблоикровать карты, у кого небольшие суммы задолженности (до 100 к). Странно, что банк не выполняет, если это правда.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1052
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 16:25
Starter написав:
но когда уже скоро сутки будут, что нельзя своими деньгами пользоваться
я что случилось?
я, кстати, перекинула все с Хамелеона пока на моновскую карту, там кешбек начисляется, пока так. Переводы зачислились буквально за час.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1052
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 16:28
anikola13 написав:
Sweet tv от Хамелеона уже всё?
Предлагает за 99 грн.
Теж таке було, але потім запраццювало.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4941
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 16:33
Arien написав:
я что случилось?
не дает перевод на карту сделать, потянул из моно - сработало
-
Starter
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|3579
|
|
|983
|295756
|
Нед 20 бер, 2022 15:31
THB
|
|20
|4119
|
|