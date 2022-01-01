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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

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Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:10

ну лично я многое могу стерпеть - отняли этот нищенский лимит 5т, хрен с ним как-бы. русский язык выкинули - неприятно, но можно пользоваться, читать там особо нечего. но когда уже скоро сутки будут, что нельзя своими деньгами пользоваться, то как-то нет доверия такому банку...
Starter
 
Повідомлень: 194
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Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:12

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:С такими играми...
Нее, ну у вас слабая нервная сис-ма как для Алки
  Starter написав:нельзя своими деньгами пользоваться

ну у все меня норм, правда на выходных вот отдыхаю -- бегаю по магазам, ищу сметанку и капусту на борщ. Кусочек свининки вот прикупил. Очереди небольшие. Киев, Троя.
Amethyst
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Повідомлень: 2014
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Подякував: 122 раз.
Подякували: 353 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 16:14

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:ну у все меня норм,

видно приложение косячит, перевод на карту из альфы не работает,
только что вытащил деньги через моно
Starter
 
Повідомлень: 194
З нами з: 01.12.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 16:16

Sweet tv от Хамелеона уже всё?
Предлагает за 99 грн.
anikola13
 
Повідомлень: 1024
З нами з: 08.02.13
Подякував: 148 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 16:21

  Citizen_D написав:зняття арешту з рахунків,


кстати, читала, что сейчас ГИС разрешила раблоикровать карты, у кого небольшие суммы задолженности (до 100 к). Странно, что банк не выполняет, если это правда.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 16:25

  Starter написав:но когда уже скоро сутки будут, что нельзя своими деньгами пользоваться

я что случилось?
я, кстати, перекинула все с Хамелеона пока на моновскую карту, там кешбек начисляется, пока так. Переводы зачислились буквально за час.
Arien
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Повідомлень: 1052
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Подякував: 152 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 16:28

  anikola13 написав:Sweet tv от Хамелеона уже всё?
Предлагает за 99 грн.

Теж таке було, але потім запраццювало.
Ой+
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Повідомлень: 4942
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 16:33

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:я что случилось?

не дает перевод на карту сделать, потянул из моно - сработало
Starter
 
Повідомлень: 194
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 21:22

Re: Альфа-Банк

А по алкіних картах максимальна сума купівлі 20к грн? Сьогодні купував кавомашину за 21к грн, а мені чек з надписом - перевищено ліміт. Всі біля каси пальцями показували і сміялися, тикаючи свої пачки кешу під ніс. І в додатку цей ліміт не підняти, і підтримку розбомбили.
unlock
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 21:25

  Starter написав:банк работает еще?
со вчерашнего вечера не могу деньги перевести, поддержка не отвечает

а как переводите? СЭПы работают, р2р тоже, но там до 10К за один перевод.
ol_zy
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