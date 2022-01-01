unlock написав:А по алкіних картах максимальна сума купівлі 20к грн? Сьогодні купував кавомашину за 21к грн, а мені чек з надписом - перевищено ліміт. Всі біля каси пальцями показували і сміялися, тикаючи свої пачки кешу під ніс. І в додатку цей ліміт не підняти, і підтримку розбомбили.
Если именно лимит, то нет. У меня на хамоне и вайте так Сенс и показывает 50к, как и раньше. Сколько фактически - без понятия. Мне больше 20к пока было не надо. Если проверено, что в Сенсе 50к, а 21к при этом не проходит, тогда ой.
Starter написав:по шаблону на разные карты, всю жизнь работало, а со вчера перестало, пишет сталася помилка, спробуй ще раз.
последний раз 16/03 так платил, уже тогда барахлило немного, например 10-15т не мог перевести, а 5-6т проходило
Так шаблон-то P2P или СЭП? P2P официально ограничен 10к уже довольно давно, поэтому не понятно что тут барахлило. 1.5к вчера толкал на Моню - прошло за секунды. Но это было не совсем вечером. Может позже и сломалось чего. В Монино приложение я вчерашним вечером вообще залогиниться не мог: выдавало "что-то пошло не так", как в Сенсе И авторизация в Дие через Приват24 не прошла, хотя сам Приват24 работал. А сегодня может это всё и заработало, но сломали что-то другое...