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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

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Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 21:37

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:а как переводите?

по шаблону на разные карты, всю жизнь работало, а со вчера перестало, пишет сталася помилка, спробуй ще раз.

последний раз 16/03 так платил, уже тогда барахлило немного, например 10-15т не мог перевести, а 5-6т проходило
Starter
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 21:43

  unlock написав:А по алкіних картах максимальна сума купівлі 20к грн? Сьогодні купував кавомашину за 21к грн, а мені чек з надписом - перевищено ліміт. Всі біля каси пальцями показували і сміялися, тикаючи свої пачки кешу під ніс. І в додатку цей ліміт не підняти, і підтримку розбомбили.

Если именно лимит, то нет. У меня на хамоне и вайте так Сенс и показывает 50к, как и раньше. Сколько фактически - без понятия. Мне больше 20к пока было не надо. Если проверено, что в Сенсе 50к, а 21к при этом не проходит, тогда ой.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 21:51

  Starter написав:по шаблону на разные карты, всю жизнь работало, а со вчера перестало, пишет сталася помилка, спробуй ще раз.

последний раз 16/03 так платил, уже тогда барахлило немного, например 10-15т не мог перевести, а 5-6т проходило

Так шаблон-то P2P или СЭП? P2P официально ограничен 10к уже довольно давно, поэтому не понятно что тут барахлило. 1.5к вчера толкал на Моню - прошло за секунды. Но это было не совсем вечером. Может позже и сломалось чего. В Монино приложение я вчерашним вечером вообще залогиниться не мог: выдавало "что-то пошло не так", как в Сенсе :) И авторизация в Дие через Приват24 не прошла, хотя сам Приват24 работал. А сегодня может это всё и заработало, но сломали что-то другое...
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 21:56

Re: Альфа-Банк

Вообще ничего на понятно. Это хорошо? Это плохо?
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/20/684352/

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qreaton
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 22:31

  STIGA написав:Покупка за 09 марта доступна для вывода. Покупка за 13 и 14 марта - НЕ доступны для вывода. Типа совершайте новые покупки, чтобы накопить обменный фонд...

А через 30 дней фонд станет тыквой. Не думаю, что здесь что-то изменилось.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 22:55

Удалено
Востаннє редагувалось копейка в Нед 20 бер, 2022 23:07, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 23:00

  STIGA написав:
  WallNutPen написав:
  korovas2 написав:Є змога відшкодувати вартість покупок після 15.03 бонусами кешью?

Есть покупки от 12-13 марта, но альфа-банк при достаточном количестве баллов поменять их не дает. Мне лично кажется, что Альфа заблокировала вывод орехов втихую и прикидывается при этом шлангом


Аналогична история!

Покупка за 09 марта доступна для вывода. Покупка за 13 и 14 марта - НЕ доступны для вывода. Типа совершайте новые покупки, чтобы накопить обменный фонд...

Так похоже, что покупки за 13-14 еще не имеют статуса к выводу, после проводки должно пройти до 3-х раб. дней, а в условиях войны может и больше.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 23:07

  moveton написав:Если именно лимит, то нет. У меня на хамоне и вайте так Сенс и показывает 50к, как и раньше. Сколько фактически - без понятия. Мне больше 20к пока было не надо. Если проверено, что в Сенсе 50к, а 21к при этом не проходит, тогда ой.

На Хамон давали 50к?
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 23:27

  ol_zy написав:Так похоже, что покупки за 13-14 еще не имеют статуса к выводу, после проводки должно пройти до 3-х раб. дней, а в условиях войны может и больше.

Стопудов больше :) И есть нехорошее подозрение, что их будет больше, чем 30 календарных, которые никто не отменял.

  копейка написав:На Хамон давали 50к?

Да, а что? Напомню, что речь о лимите на покупки, а не кредитном. Кредитный срезан в ноль, конечно.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 23:29

  ol_zy написав:
  STIGA написав:
Покупка за 09 марта доступна для вывода. Покупка за 13 и 14 марта - НЕ доступны для вывода. Типа совершайте новые покупки, чтобы накопить обменный фонд...

Так похоже, что покупки за 13-14 еще не имеют статуса к выводу, после проводки должно пройти до 3-х раб. дней, а в условиях войны может и больше.

Ну вообще-то не должны были пройти до 3-х рабочих дней. У меня обычно на следующий день после проводки давало выводить. Ну и по поводу 3-х рабочих дней - давайте считать - меня есть 2 покупки от 12-го и 13-го, которые провелась по счету 15-го. То есть с тех пор прошли 3 полных рабочих дня 16,17,18, а выводить по прежнему не даёт. Ибо уверен Альфа банк крысятничает
WallNutPen
 
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