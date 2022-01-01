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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 15:08
Ой+ написав: anikola13 написав:
Sweet tv от Хамелеона уже всё?
Предлагает за 99 грн.
Теж таке було, але потім запраццювало.
Працює без оборотів по Хам-ну?
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Додано: Пон 21 бер, 2022 15:18
Savage Mind написав:
Черкассы., попытка снять $ с карты в Альфе, - неудачна. Подкреплений нет. Приносы не выдают.
имхо, по лицам в зале, сложилось впечатление что касса работает на свой особый контингент.
Если есть персмен, то звоните ему. Мне тоже, когда зашел с улицы, сказали дол. нет, но через пять минут, после звонка персмену - они вдруг появились. Просто пока шел - персмен не отвечал. Выдают 900, почему-то, 1000дол - это у них более 30К... Х.з. как считают.
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