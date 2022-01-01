Працює без оборотів по Хам-ну?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 15:08
Додано: Пон 21 бер, 2022 15:18
Если есть персмен, то звоните ему. Мне тоже, когда зашел с улицы, сказали дол. нет, но через пять минут, после звонка персмену - они вдруг появились. Просто пока шел - персмен не отвечал. Выдают 900, почему-то, 1000дол - это у них более 30К... Х.з. как считают.
Додано: Пон 21 бер, 2022 18:17
Я так понял, альфа остановила не только начисление новых бонусов, но и возможность вывода старых. Но о последнем "забыла" сказать
Ганьба
Додано: Пон 21 бер, 2022 18:27
Можливо Ви маєте рацію. Втім я сьогодні з цього приводу спілкувався з підтримкою банку. Дівчина довго усе перевіряла і, як наслідок, сама запропонувала оформить запит до техничної служби банку. За її запевненнями мої оплати 12 та 13 березня відповідають вимогам программ і горіхів у мене вдосталь. Обіцяла, шо запит розглянуть протягом 3 робочих днів та вона мені перетелефонує за результатами розгляду. Тому маю надію, шо це помилка технічна і її найближчим часом усунуть.
Додано: Пон 21 бер, 2022 21:19
Оборот був.
Але це вроді не грає ролі.
Як не працювало, то я спочатку думав, що або відмінили, як і більшість акцій зараз. Або поломали сайт Sweet tv, бо навіть інтерфейс відрізнявся. А потім все вернулось на своє.
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