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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 15:08

  Ой+ написав:
  anikola13 написав:Sweet tv от Хамелеона уже всё?
Предлагает за 99 грн.

Теж таке було, але потім запраццювало.

Працює без оборотів по Хам-ну?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 15:18

  Savage Mind написав:Черкассы., попытка снять $ с карты в Альфе, - неудачна. Подкреплений нет. Приносы не выдают.
имхо, по лицам в зале, сложилось впечатление что касса работает на свой особый контингент.

Если есть персмен, то звоните ему. Мне тоже, когда зашел с улицы, сказали дол. нет, но через пять минут, после звонка персмену - они вдруг появились. Просто пока шел - персмен не отвечал. Выдают 900, почему-то, 1000дол - это у них более 30К... Х.з. как считают.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:17

Я так понял, альфа остановила не только начисление новых бонусов, но и возможность вывода старых. Но о последнем "забыла" сказать

Ганьба
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:27

  Вкладчик1234 написав:Я так понял, альфа остановила не только начисление новых бонусов, но и возможность вывода старых. Но о последнем "забыла" сказать

Ганьба

Можливо Ви маєте рацію. Втім я сьогодні з цього приводу спілкувався з підтримкою банку. Дівчина довго усе перевіряла і, як наслідок, сама запропонувала оформить запит до техничної служби банку. За її запевненнями мої оплати 12 та 13 березня відповідають вимогам программ і горіхів у мене вдосталь. Обіцяла, шо запит розглянуть протягом 3 робочих днів та вона мені перетелефонує за результатами розгляду. Тому маю надію, шо це помилка технічна і її найближчим часом усунуть.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:19

  KVV написав:
  Ой+ написав:
  anikola13 написав:Sweet tv от Хамелеона уже всё?
Предлагает за 99 грн.

Теж таке було, але потім запраццювало.

Працює без оборотів по Хам-ну?

Оборот був.
Але це вроді не грає ролі.
Як не працювало, то я спочатку думав, що або відмінили, як і більшість акцій зараз. Або поломали сайт Sweet tv, бо навіть інтерфейс відрізнявся. А потім все вернулось на своє.
Ой+
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