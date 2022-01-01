Savage Mind написав:Черкассы., попытка снять $ с карты в Альфе, - неудачна. Подкреплений нет. Приносы не выдают. имхо, по лицам в зале, сложилось впечатление что касса работает на свой особый контингент.
Если есть персмен, то звоните ему. Мне тоже, когда зашел с улицы, сказали дол. нет, но через пять минут, после звонка персмену - они вдруг появились. Просто пока шел - персмен не отвечал. Выдают 900, почему-то, 1000дол - это у них более 30К... Х.з. как считают.
Вкладчик1234 написав:Я так понял, альфа остановила не только начисление новых бонусов, но и возможность вывода старых. Но о последнем "забыла" сказать
Ганьба
Можливо Ви маєте рацію. Втім я сьогодні з цього приводу спілкувався з підтримкою банку. Дівчина довго усе перевіряла і, як наслідок, сама запропонувала оформить запит до техничної служби банку. За її запевненнями мої оплати 12 та 13 березня відповідають вимогам программ і горіхів у мене вдосталь. Обіцяла, шо запит розглянуть протягом 3 робочих днів та вона мені перетелефонує за результатами розгляду. Тому маю надію, шо це помилка технічна і її найближчим часом усунуть.
anikola13 написав:Sweet tv от Хамелеона уже всё? Предлагает за 99 грн.
Теж таке було, але потім запраццювало.
Працює без оборотів по Хам-ну?
Оборот був. Але це вроді не грає ролі. Як не працювало, то я спочатку думав, що або відмінили, як і більшість акцій зараз. Або поломали сайт Sweet tv, бо навіть інтерфейс відрізнявся. А потім все вернулось на своє.
BBC написав:Бонусы ЕКО превратились в тыкву с 11 марта, а не 15 как декларировала Альфа. Так же не начислены даже бонусы за покупки картой в феврале.
Еко подібно здулось фактично з 1 лютого тоді. Як взнати напевно, що бонуси та інші кошти точно дійшли на потреби ЗСУ? Мені видається більш надійний шлях, коли людина сама перказує свої гроші на певний рахунок, заходячи з іншого застосунку і вибираючи підходящу банківську картку.
Вкладчик1234 написав:Я так понял, альфа остановила не только начисление новых бонусов, но и возможность вывода старых. Но о последнем "забыла" сказать
Ганьба
Можливо Ви маєте рацію. Втім я сьогодні з цього приводу спілкувався з підтримкою банку. Дівчина довго усе перевіряла і, як наслідок, сама запропонувала оформить запит до техничної служби банку. За її запевненнями мої оплати 12 та 13 березня відповідають вимогам программ і горіхів у мене вдосталь. Обіцяла, шо запит розглянуть протягом 3 робочих днів та вона мені перетелефонує за результатами розгляду. Тому маю надію, шо це помилка технічна і її найближчим часом усунуть.
В продолжение темы. Сегодня пришел ответ на Вайбер. Ждёмс решения