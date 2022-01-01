Вкладчик1234 написав:Я так понял, альфа остановила не только начисление новых бонусов, но и возможность вывода старых. Но о последнем "забыла" сказать
Ганьба
Можливо Ви маєте рацію. Втім я сьогодні з цього приводу спілкувався з підтримкою банку. Дівчина довго усе перевіряла і, як наслідок, сама запропонувала оформить запит до техничної служби банку. За її запевненнями мої оплати 12 та 13 березня відповідають вимогам программ і горіхів у мене вдосталь. Обіцяла, шо запит розглянуть протягом 3 робочих днів та вона мені перетелефонує за результатами розгляду. Тому маю надію, шо це помилка технічна і її найближчим часом усунуть.
В продолжение темы. Сегодня пришел ответ на Вайбер. Ждёмс решения
вот ответ поддержки
"Так , тимчасово призупинена можливість повернення бонусів. Ви можете іх тільки вивести на допомогу ЗСУ."
moveton написав:Почему ложь? Не аннулировали же. Бонусы действительно остались в распоряжении. Когда-то и на деньги можно будет обменять, но не сейчас
Анонс текущий? Да. Возможности оговоренной в текущий момент - нет? Нет. Пусть кормят сказками доверчивых папуасов. Большинство банков показало их отношение к клиентам, они ими играют. В топку. Реально накипело.