RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 15:10

  WallNutPen написав:
  WallNutPen написав:
  Вкладчик1234 написав:Я так понял, альфа остановила не только начисление новых бонусов, но и возможность вывода старых. Но о последнем "забыла" сказать

Ганьба

Можливо Ви маєте рацію. Втім я сьогодні з цього приводу спілкувався з підтримкою банку. Дівчина довго усе перевіряла і, як наслідок, сама запропонувала оформить запит до техничної служби банку. За її запевненнями мої оплати 12 та 13 березня відповідають вимогам программ і горіхів у мене вдосталь. Обіцяла, шо запит розглянуть протягом 3 робочих днів та вона мені перетелефонує за результатами розгляду. Тому маю надію, шо це помилка технічна і її найближчим часом усунуть.

В продолжение темы. Сегодня пришел ответ на Вайбер.Зображення
Ждёмс решения



вот ответ поддержки

"Так , тимчасово призупинена можливість повернення бонусів. Ви можете іх тільки вивести на допомогу ЗСУ."
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 758
З нами з: 13.02.07
Подякував: 10 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 15:28

  Setta написав:вот ответ поддержки

"Так , тимчасово призупинена можливість повернення бонусів. Ви можете іх тільки вивести на допомогу ЗСУ."

Вот так бы и написали в информации от банка, а написали очередную заведомую ложь клиентам и считают их дурнями.
Всі бонуси, які вже нараховані до 15 березня, залишаться у вашому розпорядженні — як на благодійні витрати всередині Cash'U, так і для виводу грошима на картку.

На полку.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 31.07.19
Подякував: 60 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 16:03

  копейка написав:Вот так бы и написали в информации от банка, а написали очередную заведомую ложь клиентам и считают их дурнями.
Всі бонуси, які вже нараховані до 15 березня, залишаться у вашому розпорядженні — як на благодійні витрати всередині Cash'U, так і для виводу грошима на картку.


Почему ложь? Не аннулировали же. Бонусы действительно остались в распоряжении. Когда-то и на деньги можно будет обменять, но не сейчас :P
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1955
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 16:12

  moveton написав:Почему ложь? Не аннулировали же. Бонусы действительно остались в распоряжении. Когда-то и на деньги можно будет обменять, но не сейчас :P

Анонс текущий? Да.
Возможности оговоренной в текущий момент - нет?
Нет.
Пусть кормят сказками доверчивых папуасов. :wink:
Большинство банков показало их отношение к клиентам, они ими играют.
В топку. Реально накипело.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 31.07.19
Подякував: 60 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 17:54

Re: Альфа-Банк

Не знаю, что случилось, но несмотря на то сообщение от поддержки выше, только что дало возврат покупки кешью.
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 758
З нами з: 13.02.07
Подякував: 10 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:02

  Setta написав:Не знаю, что случилось, но несмотря на то сообщение от поддержки выше, только что дало возврат покупки кешью.

Подтверждаю. Все работает. Покупки сделанные 12 и 13 марта вывести дало
WallNutPen
 
Повідомлень: 107
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:12

Re: Альфа-Банк

Вот что пистон животворящий делает!
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 31.07.19
Подякував: 60 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:20

  копейка написав:Вот что пистон животворящий делает!

А в чем собственно пистон состоял? С моей колокольни выглядит так, что начиная со вчерашнего дня было ряд обращений в службу поддержки о неработающем выводе. Служба признала наличие технических проблем (что у Альфы и в мирное время было нормой работы) и обещала исправить. И вот по ходу дела исправили. Не понятно конечно почему поддержка на запрос Setta ответила именно так как он написал. Но в поддержке как я понимаю тоже работают самые разные люди. Может какому-то студенту было влом оформлять заявку и он прикинулся шлангом. В общем как по мне проблему решили достаточно быстро
WallNutPen
 
Повідомлень: 107
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:23

WallNutPen
В обращениях и жалобах, если не понятно. Не работало бы и дальше, если бы помалкивали. Не последний раз, еще будет возможность убедиться.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 31.07.19
Подякував: 60 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 193194195196
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, liliya_logical і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 99, 100, 101
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1007 335661
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 бер, 2022 19:30
ВIВ
Банк Південний 1, 2, 3, 4
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
32 1119
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 бер, 2022 19:21
Golf_streem
Ідея Банк 1 ... 11, 12, 13
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
120 11997
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 бер, 2022 16:47
ВIВ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (152)
22.03.2022 19:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.