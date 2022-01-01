Вкладчик1234 написав:Я так понял, альфа остановила не только начисление новых бонусов, но и возможность вывода старых. Но о последнем "забыла" сказать
Ганьба
Можливо Ви маєте рацію. Втім я сьогодні з цього приводу спілкувався з підтримкою банку. Дівчина довго усе перевіряла і, як наслідок, сама запропонувала оформить запит до техничної служби банку. За її запевненнями мої оплати 12 та 13 березня відповідають вимогам программ і горіхів у мене вдосталь. Обіцяла, шо запит розглянуть протягом 3 робочих днів та вона мені перетелефонує за результатами розгляду. Тому маю надію, шо це помилка технічна і її найближчим часом усунуть.
В продолжение темы. Сегодня пришел ответ на Вайбер. Ждёмс решения
вот ответ поддержки
"Так , тимчасово призупинена можливість повернення бонусів. Ви можете іх тільки вивести на допомогу ЗСУ."
moveton написав:Почему ложь? Не аннулировали же. Бонусы действительно остались в распоряжении. Когда-то и на деньги можно будет обменять, но не сейчас
Анонс текущий? Да. Возможности оговоренной в текущий момент - нет? Нет. Пусть кормят сказками доверчивых папуасов. Большинство банков показало их отношение к клиентам, они ими играют. В топку. Реально накипело.
копейка написав:Вот что пистон животворящий делает!
А в чем собственно пистон состоял? С моей колокольни выглядит так, что начиная со вчерашнего дня было ряд обращений в службу поддержки о неработающем выводе. Служба признала наличие технических проблем (что у Альфы и в мирное время было нормой работы) и обещала исправить. И вот по ходу дела исправили. Не понятно конечно почему поддержка на запрос Setta ответила именно так как он написал. Но в поддержке как я понимаю тоже работают самые разные люди. Может какому-то студенту было влом оформлять заявку и он прикинулся шлангом. В общем как по мне проблему решили достаточно быстро
STIGA написав: Покупка за 09 марта доступна для вывода. Покупка за 13 и 14 марта - НЕ доступны для вывода. Типа совершайте новые покупки, чтобы накопить обменный фонд...
Так похоже, что покупки за 13-14 еще не имеют статуса к выводу, после проводки должно пройти до 3-х раб. дней, а в условиях войны может и больше.
Ну вообще-то не должны были пройти до 3-х рабочих дней. У меня обычно на следующий день после проводки давало выводить. Ну и по поводу 3-х рабочих дней - давайте считать - меня есть 2 покупки от 12-го и 13-го, которые провелась по счету 15-го. То есть с тех пор прошли 3 полных рабочих дня 16,17,18, а выводить по прежнему не даёт. Ибо уверен Альфа банк крысятничает