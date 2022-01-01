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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 09:40
копейка написав: moveton написав:
Почему ложь? Не аннулировали же. Бонусы действительно остались в распоряжении. Когда-то и на деньги можно будет обменять, но не сейчас
Анонс текущий? Да.
Возможности оговоренной в текущий момент - нет?
Нет.
Пусть кормят сказками доверчивых папуасов.
Большинство банков показало их отношение к клиентам, они ими играют.
В топку. Реально накипело.
а какие остались в чести или все поддались панике? просто интересно, т.к. у меня всего 5 банков
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Додано: Сер 23 бер, 2022 09:43
STIGA написав: WallNutPen написав: ol_zy написав:
Так похоже, что покупки за 13-14 еще не имеют статуса к выводу, после проводки должно пройти до 3-х раб. дней, а в условиях войны может и больше.
Ну вообще-то не должны были пройти до 3-х рабочих дней. У меня обычно на следующий день после проводки давало выводить. Ну и по поводу 3-х рабочих дней - давайте считать - меня есть 2 покупки от 12-го и 13-го, которые провелась по счету 15-го. То есть с тех пор прошли 3 полных рабочих дня 16,17,18, а выводить по прежнему не даёт. Ибо уверен Альфа банк крысятничает
Подтверждаю, все пофиксили! Орехи вывел!
а у меня не выводятся. Продукты, аптеки ж не отменили к выводу?
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sergia
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