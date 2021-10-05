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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 09:40
копейка написав: moveton написав:
Почему ложь? Не аннулировали же. Бонусы действительно остались в распоряжении. Когда-то и на деньги можно будет обменять, но не сейчас
Анонс текущий? Да.
Возможности оговоренной в текущий момент - нет?
Нет.
Пусть кормят сказками доверчивых папуасов.
Большинство банков показало их отношение к клиентам, они ими играют.
В топку. Реально накипело.
а какие остались в чести или все поддались панике? просто интересно, т.к. у меня всего 5 банков
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sergia
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Додано: Сер 23 бер, 2022 09:43
STIGA написав: WallNutPen написав: ol_zy написав:
Так похоже, что покупки за 13-14 еще не имеют статуса к выводу, после проводки должно пройти до 3-х раб. дней, а в условиях войны может и больше.
Ну вообще-то не должны были пройти до 3-х рабочих дней. У меня обычно на следующий день после проводки давало выводить. Ну и по поводу 3-х рабочих дней - давайте считать - меня есть 2 покупки от 12-го и 13-го, которые провелась по счету 15-го. То есть с тех пор прошли 3 полных рабочих дня 16,17,18, а выводить по прежнему не даёт. Ибо уверен Альфа банк крысятничает
Подтверждаю, все пофиксили! Орехи вывел!
а у меня не выводятся. Продукты, аптеки ж не отменили к выводу?
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sergia
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:12
2XL написав: Ой+ написав: BBC написав:
Бонусы ЕКО превратились в тыкву с 11 марта, а не 15 как декларировала Альфа. Так же не начислены даже бонусы за покупки картой в феврале.
Еко подібно здулось фактично з 1 лютого тоді.
Як взнати напевно, що бонуси та інші кошти точно дійшли на потреби ЗСУ? Мені видається більш надійний шлях, коли людина сама перказує свої гроші на певний рахунок, заходячи з іншого застосунку і вибираючи підходящу банківську картку.
В магазине дают приобрести за имеющиеся?
Да, бонусами Эко можно без проблем расплатиться в Экомаркете
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mustbe
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:50
sergia написав: копейка написав: moveton написав:
Почему ложь? Не аннулировали же. Бонусы действительно остались в распоряжении. Когда-то и на деньги можно будет обменять, но не сейчас
Анонс текущий? Да.
Возможности оговоренной в текущий момент - нет?
Нет.
Пусть кормят сказками доверчивых папуасов.
Большинство банков показало их отношение к клиентам, они ими играют.В топку
. Реально накипело.
а какие остались в чести
или все поддались панике? просто интересно, т.к. у меня всего 5 банков
ИМХО наиболее лояльно на данный момент повел себя Приват, позволив клиентам выпасть из грейса пока без последствий. и лимит они по крайней мере у меня не срезали в отличие от остальных.
Альфа кстати по Хамону, по платным кредитам достаточно лояльна. под вопросом только грейс, но по сравнению с другими банками - норм. даже пока рассрочки есть. так что не надо набрасывать там, где нет повода.
ИМХО, эта возня вокруг орехов в настоящее время выглядит, как бы помягче сказать...
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Shaman
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Додано: Сер 23 бер, 2022 11:40
Shaman написав:
ИМХО наиболее лояльно на данный момент повел себя Приват, позволив клиентам выпасть из грейса пока без последствий. и лимит они по крайней мере у меня не срезали в отличие от остальных.
У меня, с точностью до наоборот, приват все в 0 срезал. А вот по Альфе почти все на месте, по Хамону срезали немного (что-то около 1К+ из 30К) и на 10К по Реду из 70К+, по 2.0 пока все на месте, но там еще время погашать не пришло. При этом все в льготном периоде и все в рассрочках (6 мес) с 0-ми %.
Правда с моей белой перестали р2р уходить, но сэпы по 50К уходят и приходят по назначению. Недельные депо по новым ставкам успешно упали сегодня на карту.
Валюту (остатки) на прошлой неделе отдали, правда через персмена и по 900 дол в день, но тоже не плохо.
Горячка, судя по отзывам - 0-я, но офпред в ЛС отвечает.
Пока что приват, мной, только как транзитник за свои используется иногда.
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ol_zy
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