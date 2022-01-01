Додано: Сер 23 бер, 2022 11:40

Shaman написав: ИМХО наиболее лояльно на данный момент повел себя Приват, позволив клиентам выпасть из грейса пока без последствий. и лимит они по крайней мере у меня не срезали в отличие от остальных. ИМХО наиболее лояльно на данный момент повел себя Приват, позволив клиентам выпасть из грейса пока без последствий. и лимит они по крайней мере у меня не срезали в отличие от остальных.

При переказі на картку іншого банку в додатку Sense встановлений ліміт в 10 операцій на місяць.

У меня, с точностью до наоборот, приват все в 0 срезал. А вот по Альфе почти все на месте, по Хамону срезали немного (что-то около 1К+ из 30К) и на 10К по Реду из 70К+, по 2.0 пока все на месте, но там еще время погашать не пришло. При этом все в льготном периоде и все в рассрочках (6 мес) с 0-ми %.Правда с моей белой перестали р2р уходить, но сэпы по 50К уходят и приходят по назначению. Недельные депо по новым ставкам успешно упали сегодня на карту.Валюту (остатки) на прошлой неделе отдали, правда через персмена и по 900 дол в день, но тоже не плохо.Горячка, судя по отзывам - 0-я, но офпред в ЛС отвечает.Пока что приват, мной, только как транзитник за свои используется иногда.З.ы. получил инфо, почему р2р у меня перестал работать с вайта: