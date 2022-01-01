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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 09:40

  копейка написав:
  moveton написав:Почему ложь? Не аннулировали же. Бонусы действительно остались в распоряжении. Когда-то и на деньги можно будет обменять, но не сейчас :P

Анонс текущий? Да.
Возможности оговоренной в текущий момент - нет?
Нет.
Пусть кормят сказками доверчивых папуасов. :wink:
Большинство банков показало их отношение к клиентам, они ими играют.
В топку. Реально накипело.

а какие остались в чести или все поддались панике? просто интересно, т.к. у меня всего 5 банков
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 09:43

  STIGA написав:
  WallNutPen написав:
  ol_zy написав:Так похоже, что покупки за 13-14 еще не имеют статуса к выводу, после проводки должно пройти до 3-х раб. дней, а в условиях войны может и больше.

Ну вообще-то не должны были пройти до 3-х рабочих дней. У меня обычно на следующий день после проводки давало выводить. Ну и по поводу 3-х рабочих дней - давайте считать - меня есть 2 покупки от 12-го и 13-го, которые провелась по счету 15-го. То есть с тех пор прошли 3 полных рабочих дня 16,17,18, а выводить по прежнему не даёт. Ибо уверен Альфа банк крысятничает


Подтверждаю, все пофиксили! Орехи вывел!

а у меня не выводятся. Продукты, аптеки ж не отменили к выводу?
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:12

  2XL написав:
Ой+ написав:
  BBC написав:Бонусы ЕКО превратились в тыкву с 11 марта, а не 15 как декларировала Альфа. Так же не начислены даже бонусы за покупки картой в феврале.

Еко подібно здулось фактично з 1 лютого тоді.
Як взнати напевно, що бонуси та інші кошти точно дійшли на потреби ЗСУ? Мені видається більш надійний шлях, коли людина сама перказує свої гроші на певний рахунок, заходячи з іншого застосунку і вибираючи підходящу банківську картку.
В магазине дают приобрести за имеющиеся?

Да, бонусами Эко можно без проблем расплатиться в Экомаркете
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:50

  sergia написав:
  копейка написав:
  moveton написав:Почему ложь? Не аннулировали же. Бонусы действительно остались в распоряжении. Когда-то и на деньги можно будет обменять, но не сейчас :P

Анонс текущий? Да.
Возможности оговоренной в текущий момент - нет?
Нет.
Пусть кормят сказками доверчивых папуасов. :wink:
Большинство банков показало их отношение к клиентам, они ими играют.
В топку. Реально накипело.

а какие остались в чести или все поддались панике? просто интересно, т.к. у меня всего 5 банков

ИМХО наиболее лояльно на данный момент повел себя Приват, позволив клиентам выпасть из грейса пока без последствий. и лимит они по крайней мере у меня не срезали в отличие от остальных.

Альфа кстати по Хамону, по платным кредитам достаточно лояльна. под вопросом только грейс, но по сравнению с другими банками - норм. даже пока рассрочки есть. так что не надо набрасывать там, где нет повода.

ИМХО, эта возня вокруг орехов в настоящее время выглядит, как бы помягче сказать...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:40

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:ИМХО наиболее лояльно на данный момент повел себя Приват, позволив клиентам выпасть из грейса пока без последствий. и лимит они по крайней мере у меня не срезали в отличие от остальных.

У меня, с точностью до наоборот, приват все в 0 срезал. А вот по Альфе почти все на месте, по Хамону срезали немного (что-то около 1К+ из 30К) и на 10К по Реду из 70К+, по 2.0 пока все на месте, но там еще время погашать не пришло. При этом все в льготном периоде и все в рассрочках (6 мес) с 0-ми %.
Правда с моей белой перестали р2р уходить, но сэпы по 50К уходят и приходят по назначению. Недельные депо по новым ставкам успешно упали сегодня на карту.
Валюту (остатки) на прошлой неделе отдали, правда через персмена и по 900 дол в день, но тоже не плохо.
Горячка, судя по отзывам - 0-я, но офпред в ЛС отвечает.
Пока что приват, мной, только как транзитник за свои используется иногда.
З.ы. получил инфо, почему р2р у меня перестал работать с вайта:
При переказі на картку іншого банку в додатку Sense встановлений ліміт в 10 операцій на місяць.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:13

  Shaman написав:ИМХО, эта возня вокруг орехов в настоящее время выглядит, как бы помягче сказать...

У кого-то остался лимит, у кого-то остались свои средства и бонусы и т.д.
если орехи не существенны для кого-то, то вопрос бы не поднимался вообще - никем.
Сейчас мнение каждого определяется точкой сидения. Но не стоит говорить о ненужности чего-либо, если это не нужно только тебе.
Если мне к примеру не нужен кредит сейчас, значит он ни кому не нужен, по такой мягкой логике?
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:20

  копейка написав:
  Shaman написав:ИМХО, эта возня вокруг орехов в настоящее время выглядит, как бы помягче сказать...

У кого-то остался лимит, у кого-то остались свои средства и бонусы и т.д.
если орехи не существенны для кого-то, то вопрос бы не поднимался вообще - никем.
Сейчас мнение каждого определяется точкой сидения. Но не стоит говорить о ненужности чего-либо, если это не нужно только тебе.

учитывая, что красной нитью многих обсуждений проходит то, что орехи надо выводить сразу...
я думаю, если бы озвучили сумму орехов, о которых идет речь, то это бы подтвердило мою правоту ;)

или задали бы вопрос - а зачем так много накопили? :shock:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:30

Shaman
И не скрываю. У каждого свои планы, это нормально. Разве нет?
А в том, что в стране можно жить одним днем - ничего хорошего не было и нет и иметь подобную привычку, значит постоянно жить в страхе. Постоянно знать , что если не сегодня - завтра уже не будет чего-то. В чем смысл подобного в быту? Все это съедает жизнь.
Красной нитью здесь проходит все - депозиты, обмен валют и т.д. Даже невозможность оплаты услуг через некоторых агрегаторов уже стало за этой чертой.
Неизменными остаются только ограничения, возможности постоянно исчезают, уже не возвращаясь.
Заканчиваю холивар. Кто задумывается, и сам все понимает, потому как это не только в текущий сложный момент, всегда.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 16:14

Переказ

Треба переказати гривні с картки пакета White на карту Приватбанку.Як краще це зробити - з інтернеткабінету MyAlfa, чи з мобільного додатку Sense? Де яка комісія?Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 16:42

Re: Альфа-Банк

Орехи выводить. Бл. Разбомбили дом в одном городе, в другом в квартиру попали. Машина искорежена, только выбросить или на металлолом. Бизнеса нет. А тут оказывается проблема как их этого дойчебанка, с этими противными рожами вывести орех. Да в ж, им орех, вывести.

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qreaton
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