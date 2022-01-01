RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:06

Re: Альфа-Банк

та ладно
у меня куча денег зависла по неоплаченным заказам, люди кто выехал, кто не может ничего оплатить, и 50 грн пригодились, пока разгребется куча.
времена такие :(
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 09.09.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:16

Re: Альфа-Банк

  finfen написав:Треба переказати гривні с картки пакета White на карту Приватбанку.Як краще це зробити - з інтернеткабінету MyAlfa, чи з мобільного додатку Sense? Де яка комісія?Дякую.

В приложении Sense - Платежом по реквизитам - без комиссии - только хз какие сейчас ограничения на сумму перевода...
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 539
З нами з: 05.07.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:21

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:ИМХО наиболее лояльно на данный момент повел себя Приват, позволив клиентам выпасть из грейса пока без последствий. и лимит они по крайней мере у меня не срезали в отличие от остальных.

В мене також приват залишив ліміт у повному розмірі, альфа ж, наприклад, з 30000 по ха.ону лишила аж 159 і це при багаторічному вперед депо понад 10000 $. Ідея та інша шалупонь ліміти зі ста тис. в 0. Враховуючи, що жив практично кешлес на перших порах була засада. А зараз поступово позакриваю більшість кредитних карток і залишусь, як колись, з однією приватівською.
  finfen написав:Треба переказати гривні с картки пакета White на карту Приватбанку.Як краще це зробити - з інтернеткабінету MyAlfa, чи з мобільного додатку Sense? Де яка комісія?Дякую.

Та і по № картки зараз без комісії, правда можуть блочити якщо сума значна.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4949
З нами з: 19.04.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:37

Переказ

А через кабінет MyAlfa яка ситуація, які умови переказу?
finfen
 
Повідомлень: 257
З нами з: 18.05.17
Подякував: 75 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:59

Re: Альфа-Банк

finfen написав:А через кабінет MyAlfa яка ситуація, які умови переказу?
что тут думать, внутри банка, до млн грн в месяц. А вот наружу 100 тис грн, месячный лимит, 10 тыс за одну операцию. И не больше 10 транзакций в месяц. .
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017189360
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 973
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 195196197198
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, WallNutPen і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 101, 102, 103
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1020 353838
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 бер, 2022 13:53
БОБЁР
Банк Кредит Дніпро 1, 2
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
17 1557
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 бер, 2022 12:20
kotac
ОТП БАНК 1 ... 6, 7, 8
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
78 575
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 бер, 2022 10:59
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1975)
23.03.2022 17:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.