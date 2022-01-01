та ладно
у меня куча денег зависла по неоплаченным заказам, люди кто выехал, кто не может ничего оплатить, и 50 грн пригодились, пока разгребется куча.
времена такие
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Додано: Сер 23 бер, 2022 17:06
Re: Альфа-Банк
та ладно
у меня куча денег зависла по неоплаченным заказам, люди кто выехал, кто не может ничего оплатить, и 50 грн пригодились, пока разгребется куча.
времена такие
Додано: Сер 23 бер, 2022 17:16
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 23 бер, 2022 17:21
Re: Альфа-Банк
В мене також приват залишив ліміт у повному розмірі, альфа ж, наприклад, з 30000 по ха.ону лишила аж 159 і це при багаторічному вперед депо понад 10000 $. Ідея та інша шалупонь ліміти зі ста тис. в 0. Враховуючи, що жив практично кешлес на перших порах була засада. А зараз поступово позакриваю більшість кредитних карток і залишусь, як колись, з однією приватівською.
Та і по № картки зараз без комісії, правда можуть блочити якщо сума значна.
Додано: Сер 23 бер, 2022 17:37
Переказ
А через кабінет MyAlfa яка ситуація, які умови переказу?
Додано: Сер 23 бер, 2022 17:59
Re: Альфа-Банк
что тут думать, внутри банка, до млн грн в месяц. А вот наружу 100 тис грн, месячный лимит, 10 тыс за одну операцию. И не больше 10 транзакций в месяц. .
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