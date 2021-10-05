та ладно
у меня куча денег зависла по неоплаченным заказам, люди кто выехал, кто не может ничего оплатить, и 50 грн пригодились, пока разгребется куча.
времена такие
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Додано: Сер 23 бер, 2022 17:06
Re: Альфа-Банк
та ладно
у меня куча денег зависла по неоплаченным заказам, люди кто выехал, кто не может ничего оплатить, и 50 грн пригодились, пока разгребется куча.
времена такие
Додано: Сер 23 бер, 2022 17:16
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 23 бер, 2022 17:21
Re: Альфа-Банк
В мене також приват залишив ліміт у повному розмірі, альфа ж, наприклад, з 30000 по ха.ону лишила аж 159 і це при багаторічному вперед депо понад 10000 $. Ідея та інша шалупонь ліміти зі ста тис. в 0. Враховуючи, що жив практично кешлес на перших порах була засада. А зараз поступово позакриваю більшість кредитних карток і залишусь, як колись, з однією приватівською.
Та і по № картки зараз без комісії, правда можуть блочити якщо сума значна.
Додано: Сер 23 бер, 2022 17:37
Переказ
А через кабінет MyAlfa яка ситуація, які умови переказу?
Додано: Сер 23 бер, 2022 17:59
Re: Альфа-Банк
что тут думать, внутри банка, до млн грн в месяц. А вот наружу 100 тис грн, месячный лимит, 10 тыс за одну операцию. И не больше 10 транзакций в месяц. .
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Додано: Сер 23 бер, 2022 21:31
Перевод на карту макс 10К за раз (10 раз в месяц) - без комиссий из Сенса.
СЭП - до 50К за раз и вроде 150К в день и в месяц, сейчас (тоже без комиссий)
Додано: Сер 23 бер, 2022 21:51
Знающим, просьба проконсультировать.
... Оформлены несколько рассрочек по карте RED. Приближается время платежа. Нахожусь на временно оккупированной территории, отделение закрыто, интернет через раз. Судя по этой цитате, если не вписываешься в график, проценты начислят по любому? Появляется ли здесь представитель банка?
За всіма кредитними картками встановлюються, починаючи з 1 березня 2022 року, кредитні канікули на 3 місяці з наступним механізмом погашення:
- встановлений обов’язковий мінімальний платіж на рівні 0 грн,
- відсоткова ставка - без змін, але відсотки сплачуються шляхом збільшення суми загальної заборгованості.
У випадку виникнення у клієнта несанкціонованої заборгованості при погашенні відсотків, розмір кредитного ліміту відповідно збільшується на суму несанкціонованої заборгованості.
"Розстрочка на картку" обслуговується стандартно: платіж за графіком переноситься на рахунок заборгованості за кредитною карткою і далі враховується як звичайна сума боргу.
Додано: Сер 23 бер, 2022 22:06
Re: Альфа-Банк
В ближайшую РД вам начислят платеж по Рассрочкам, перенесут его на задолженность в грейсе, которую нужно будет погасить в течение +30дн до следующей РД. Все это отобразится в РД+1дн в Сэнсе(МАБе).
Если таки не погасите, то на всю задолженность с ПРОШЛОй РД будет начислено +40%. Штрафов сейчас не начисляют.
Гасить можно через инет СЭП-переводом (по ИБАН) из др. банка или р2р-переводом с др. карты.
Додано: Сер 23 бер, 2022 22:11
Re: Альфа-Банк
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