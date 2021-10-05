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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 22:16
POSToronnim V написав:
Оформлены несколько рассрочек по карте RED
Иии... похоже, шо вы 1й раз пытаетесь погасить Рассрочку.
Так вот 1й платеж по Рассрочке переносится на задолженность ЧЕРЕЗ ОДНУ РД, т.е. не в следующую РД после активации Рассрочки, а в РД+30дн.
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Amethyst
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Додано: Сер 23 бер, 2022 22:17
Какой ник у представителя банка, кому писать в личку?
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POSToronnim V
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Додано: Сер 23 бер, 2022 22:18
POSToronnim V написав:
Какой ник у представителя банка, кому писать в личку?
тут шукайте, але його вже давно на форумі не булоПредставники банків
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greenozon
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Додано: Сер 23 бер, 2022 22:23
Amethyst
... Нет, не в первый, будет третий платёж из шести оформленных. Всегда всё правильно сделать помогали девочки в отделении, сейчас, к сожалению, это не доступно, придётся самому. Спасибо всем за помощь!
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POSToronnim V
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Додано: Чет 24 бер, 2022 08:50
Только обнаружил, что по Хамону нельзя поменять лимиты: 0 на снятие/ 20 000 грн на покупки - это сразу такие ограничения ввели или недавно? И действуют ли такие ограничения, например, в пакетных картах - Вайт и т.п.?
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Додано: Чет 24 бер, 2022 10:08
А комісія на переказ в інтернеткабінеті МайАльфа є?
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finfen
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Додано: Чет 24 бер, 2022 11:21
На рашкинскую Альфу наложены санкции Великобритании.
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Порт
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Додано: Чет 24 бер, 2022 11:26
Порт написав:
На рашкинскую Альфу наложены санкции Великобритании.
Пусть банка национализируют, как все имущество рашистов в нашей стране.
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