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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200>

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Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:16

Re: Альфа-Банк

  POSToronnim V написав:Оформлены несколько рассрочек по карте RED

Иии... похоже, шо вы 1й раз пытаетесь погасить Рассрочку.
Так вот 1й платеж по Рассрочке переносится на задолженность ЧЕРЕЗ ОДНУ РД, т.е. не в следующую РД после активации Рассрочки, а в РД+30дн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:17

Какой ник у представителя банка, кому писать в личку?
POSToronnim V
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:18

  POSToronnim V написав:Какой ник у представителя банка, кому писать в личку?


тут шукайте, але його вже давно на форумі не було

Представники банків
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:23

Amethyst
... Нет, не в первый, будет третий платёж из шести оформленных. Всегда всё правильно сделать помогали девочки в отделении, сейчас, к сожалению, это не доступно, придётся самому. Спасибо всем за помощь!
POSToronnim V
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 08:50

Только обнаружил, что по Хамону нельзя поменять лимиты: 0 на снятие/ 20 000 грн на покупки - это сразу такие ограничения ввели или недавно? И действуют ли такие ограничения, например, в пакетных картах - Вайт и т.п.?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:08

А комісія на переказ в інтернеткабінеті МайАльфа є?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:21

На рашкинскую Альфу наложены санкции Великобритании.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:26

  Порт написав:На рашкинскую Альфу наложены санкции Великобритании.

Пусть банка национализируют, как все имущество рашистов в нашей стране.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:14

  lloydbanksua написав:Только обнаружил, что по Хамону нельзя поменять лимиты: 0 на снятие/ 20 000 грн на покупки - это сразу такие ограничения ввели или недавно? И действуют ли такие ограничения, например, в пакетных картах - Вайт и т.п.?

Не давно. Пару дней назад у меня ещё 50k/100k висело. Теперь, смотрю, уже 0/20k. На вайте тоже подурезали, но не настолько круто: 20k/50k. В принципе, практическая разница не большая: всё равно на обнал был 20к в день суммарно по всем картам, но теперь придётся перед снятием на вайт перебрасывать. А покупок в день на 20+k у меня нет 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:15

  lloydbanksua написав:
  Порт написав:На рашкинскую Альфу наложены санкции Великобритании.

Пусть банка национализируют, как все имущество рашистов в нашей стране.

...ага и мне лимит вернут :D
хуторянка
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