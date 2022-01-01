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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:56

Re: Альфа-Банк

коллеги подскажите как дозвониться до банка, на горячей линии тел операторы не берут, музыку слушал пол часа...
тарасов
 
Повідомлень: 492
З нами з: 20.03.14
Подякував: 137 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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  #<1 ... 197198199200
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