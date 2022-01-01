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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 13:56
коллеги подскажите как дозвониться до банка, на горячей линии тел операторы не берут, музыку слушал пол часа...
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тарасов
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Додано: Чет 24 бер, 2022 15:40
тарасов написав:
коллеги подскажите как дозвониться до банка, на горячей линии тел операторы не берут, музыку слушал пол часа...
3344 с мабилы нашару, 20..30 ожидания, эт норм
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Amethyst
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