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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:56

Re: Альфа-Банк

коллеги подскажите как дозвониться до банка, на горячей линии тел операторы не берут, музыку слушал пол часа...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:40

  тарасов написав:коллеги подскажите как дозвониться до банка, на горячей линии тел операторы не берут, музыку слушал пол часа...

3344 с мабилы нашару, 20..30 ожидания, эт норм
Amethyst
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Подякували: 356 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 16:54

Re: Альфа-Банк

  lloydbanksua написав:Только обнаружил, что по Хамону нельзя поменять лимиты...
Лимиты сейчас можно менять только через поддержку.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:07

  Savage Mind написав:Черкассы., попытка снять $ с карты в Альфе, - неудачна. Подкреплений нет. Приносы не выдают.
имхо, по лицам в зале, сложилось впечатление что касса работает на свой особый контингент.

Сегодня позвонили с Альфы и выдали заказанную сумму.
P.S. Жалею что не заказал немного больше ))
Savage Mind
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