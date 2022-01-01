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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 13:56
коллеги подскажите как дозвониться до банка, на горячей линии тел операторы не берут, музыку слушал пол часа...
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тарасов
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Додано: Чет 24 бер, 2022 15:40
тарасов написав:
коллеги подскажите как дозвониться до банка, на горячей линии тел операторы не берут, музыку слушал пол часа...
3344 с мабилы нашару, 20..30 ожидания, эт норм
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Додано: Чет 24 бер, 2022 16:54
lloydbanksua написав:
Только обнаружил, что по Хамону нельзя поменять лимиты...
Лимиты сейчас можно менять только через поддержку.
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Додано: Чет 24 бер, 2022 17:07
Savage Mind написав:
Черкассы., попытка снять $ с карты в Альфе, - неудачна. Подкреплений нет. Приносы не выдают.
имхо, по лицам в зале, сложилось впечатление что касса работает на свой особый контингент.
Сегодня позвонили с Альфы и выдали заказанную сумму.
P.S. Жалею что не заказал немного больше ))
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Savage Mind
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