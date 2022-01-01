Savage Mind написав:Черкассы., попытка снять $ с карты в Альфе, - неудачна. Подкреплений нет. Приносы не выдают. имхо, по лицам в зале, сложилось впечатление что касса работает на свой особый контингент.
Сегодня позвонили с Альфы и выдали заказанную сумму. P.S. Жалею что не заказал немного больше ))
Amethyst написав:3344 с мабилы нашару, 20..30 ожидания, эт норм
Шеф. Подскажите плз, по пакетным Вайтам десяток морковок надо все так же пробивать, или можно оставить на полке пустой? В феврале совсем забыл об этом, по гривневой никакой абонки не списали, а долларовую загнали в минус один бакс и хз как ее сейчас обнулить, если покупать валюту нельзя...
Amethyst написав:3344 с мабилы нашару, 20..30 ожидания, эт норм
Шеф. Подскажите плз, по пакетным Вайтам десяток морковок надо все так же пробивать, или можно оставить на полке пустой? В феврале совсем забыл об этом, по гривневой никакой абонки не списали, а долларовую загнали в минус один бакс и хз как ее сейчас обнулить, если покупать валюту нельзя...
Альфа 3 марта писала что отменили комисии за невыполнение условий бесплатности пакеток. https://alfabank.ua/news/skasuvali-komisii Морковки можно не пробивать. Минус по валютной ракетке ничем не грозит. Пусть будет. Как появится возможность - загасить. А пока забейте. Хотя может альфа сторнирует и этот минус. Позвоните на горячку. Вдруг повезет