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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:02

  Вкладчик1234 написав:Недельный депо под 10% или месячный под 11% открыть - сильно опасно?

1% за нервы? Частями ещё рациональнее
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:04

  helter написав:
  -VICTOR- написав:поддерживаю... банки как то начали ТОЛЬКО создавать проблемы...пусть в очередь стают "сукины дети.."..)

Зато они свою прибыль увеличили за два месяца, решили жить одним днем, клиентов они давно имели ввиду.

Убрались расходы по лояльности
Мизантрóп
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Повідомлень: 6646
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:21

  Мизантрóп написав:Убрались расходы по лояльности

Уберутся и клиенты.
helter
 
Повідомлень: 16
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  #<1 ... 198199200201
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