|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:02
Вкладчик1234 написав:
Недельный депо под 10% или месячный под 11% открыть - сильно опасно?
1% за нервы? Частями ещё рациональнее
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6646
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1297 раз.
- Подякували: 1335 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:04
helter написав: -VICTOR- написав:
поддерживаю... банки как то начали ТОЛЬКО создавать проблемы...пусть в очередь стают "сукины дети.."..)
Зато они свою прибыль увеличили за два месяца, решили жить одним днем, клиентов они давно имели ввиду.
Убрались расходы по лояльности
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6646
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1297 раз.
- Подякували: 1335 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:21
Мизантрóп написав:
Убрались расходы по лояльности
Уберутся и клиенты.
-
helter
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 12.05.19
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1028
|385478
|
П'ят 25 бер, 2022 16:42
BBC
|
|18
|414
|
П'ят 25 бер, 2022 13:53
Клієнт
|
|18
|320
|
|