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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:02
Вкладчик1234 написав:
Недельный депо под 10% или месячный под 11% открыть - сильно опасно?
1% за нервы? Частями ещё рациональнее
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:04
helter написав: -VICTOR- написав:
поддерживаю... банки как то начали ТОЛЬКО создавать проблемы...пусть в очередь стают "сукины дети.."..)
Зато они свою прибыль увеличили за два месяца, решили жить одним днем, клиентов они давно имели ввиду.
Убрались расходы по лояльности
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:21
Мизантрóп написав:
Убрались расходы по лояльности
Уберутся и клиенты.
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helter
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:33
Вкладчик1234 написав:
Недельный депо под 10% или месячный под 11% открыть - сильно опасно?
думаю пяток депошек по 10К мона открыть
подойдут для гашения кредиток када Алка совсем дорежет лимит оверами
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:51
А процент по ощадному давно с 5 до 3 снизили?
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Кассандра
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:19
Кассандра написав:
А процент по ощадному давно с 5 до 3 снизили?
С 24 марта.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:54
Вкладчик1234 написав:
Недельный депо под 10% или месячный под 11% открыть - сильно опасно?
Я оформив тижневий....на цигарки капає. :lol
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lov2108
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klug
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