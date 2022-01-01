Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:02
Вкладчик1234 написав:
Недельный депо под 10% или месячный под 11% открыть - сильно опасно?
1% за нервы? Частями ещё рациональнее
Мизантрóп
Повідомлень: 6647
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1335 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:04
helter написав: -VICTOR- написав:
поддерживаю... банки как то начали ТОЛЬКО создавать проблемы...пусть в очередь стают "сукины дети.."..)
Зато они свою прибыль увеличили за два месяца, решили жить одним днем, клиентов они давно имели ввиду.
Убрались расходы по лояльности
Мизантрóп
Повідомлень: 6647
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1335 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:21
Мизантрóп написав:
Убрались расходы по лояльности
Уберутся и клиенты.
helter
Повідомлень: 16
З нами з: 12.05.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:33
Вкладчик1234 написав:
Недельный депо под 10% или месячный под 11% открыть - сильно опасно?
думаю пяток депошек по 10К мона открыть
подойдут для гашения кредиток када Алка совсем дорежет лимит оверами
Amethyst
Повідомлень: 2042
З нами з: 05.05.21
Подякував: 124 раз.
Подякували: 360 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:51
А процент по ощадному давно с 5 до 3 снизили?
Кассандра
Повідомлень: 1247
З нами з: 04.12.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 172 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:19
Кассандра написав:
А процент по ощадному давно с 5 до 3 снизили?
С 24 марта.
lloydbanksua
Повідомлень: 917
З нами з: 22.04.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 88 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:54
Вкладчик1234 написав:
Недельный депо под 10% или месячный под 11% открыть - сильно опасно?
Я оформив тижневий....на цигарки капає. :lol
lov2108
Повідомлень: 2373
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 117 раз.
Профіль
Додано: Суб 26 бер, 2022 17:06
Всем добрый день, коллеги. По поводу краткосрочных депо. А Алла ввела какие-то ограничения на вывод средств, по примеру, например, скунса?
la9
Повідомлень: 2188
З нами з: 02.07.09
Подякував: 418 раз.
Подякували: 75 раз.
Профіль
Додано: Суб 26 бер, 2022 17:14
la9 написав:
Всем добрый день, коллеги. По поводу краткосрочных депо. А Алла ввела какие-то ограничения на вывод средств, по примеру, например, скунса?
Обновляет ежедневно.
лимиты на проведение операций в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank
Amethyst
Повідомлень: 2042
З нами з: 05.05.21
Подякував: 124 раз.
Подякували: 360 раз.
Профіль
1
1
Додано: Суб 26 бер, 2022 17:16
la9 написав:
Всем добрый день, коллеги. По поводу краткосрочных депо. А Алла ввела какие-то ограничения на вывод средств, по примеру, например, скунса?
на другом форуме увидел такое:
Столкнулся тоже с такой проблемой. Поддержка ответила, что лимит на переводы на карты других банков сейчас следующие:
10 000грн за одну операцию 100 000грн в месяц 10 переводов в месяц. То есть если перевели более 10 раз в месяц даже по 1грн, то все, до конца месяца только на Альфа-банк можно переводить. Если есть хамелеон и пакетная карта, то можно перевести на другую карту (где не исчерпан лимит и с нее переводить)
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 16104
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9305 раз.
Подякували: 4461 раз.
Профіль
3
2
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
83
81854
Суб 26 бер, 2022 13:53 klug
36
14184
172
75031