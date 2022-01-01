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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202>

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Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:02

  Вкладчик1234 написав:Недельный депо под 10% или месячный под 11% открыть - сильно опасно?

1% за нервы? Частями ещё рациональнее
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:04

  helter написав:
  -VICTOR- написав:поддерживаю... банки как то начали ТОЛЬКО создавать проблемы...пусть в очередь стают "сукины дети.."..)

Зато они свою прибыль увеличили за два месяца, решили жить одним днем, клиентов они давно имели ввиду.

Убрались расходы по лояльности
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:21

  Мизантрóп написав:Убрались расходы по лояльности

Уберутся и клиенты.
helter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:33

  Вкладчик1234 написав:Недельный депо под 10% или месячный под 11% открыть - сильно опасно?

думаю пяток депошек по 10К мона открыть
подойдут для гашения кредиток када Алка совсем дорежет лимит оверами :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:51

А процент по ощадному давно с 5 до 3 снизили?
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:19

  Кассандра написав:А процент по ощадному давно с 5 до 3 снизили?

С 24 марта.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:54

  Вкладчик1234 написав:Недельный депо под 10% или месячный под 11% открыть - сильно опасно?

Я оформив тижневий....на цигарки капає. :lol
lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:06

Всем добрый день, коллеги. По поводу краткосрочных депо. А Алла ввела какие-то ограничения на вывод средств, по примеру, например, скунса?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:14

  la9 написав:Всем добрый день, коллеги. По поводу краткосрочных депо. А Алла ввела какие-то ограничения на вывод средств, по примеру, например, скунса?

Обновляет ежедневно.
лимиты на проведение операций в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:16

  la9 написав:Всем добрый день, коллеги. По поводу краткосрочных депо. А Алла ввела какие-то ограничения на вывод средств, по примеру, например, скунса?

на другом форуме увидел такое:

Столкнулся тоже с такой проблемой. Поддержка ответила, что лимит на переводы на карты других банков сейчас следующие:
10 000грн за одну операцию
100 000грн в месяц
10 переводов в месяц.

То есть если перевели более 10 раз в месяц даже по 1грн, то все, до конца месяца только на Альфа-банк можно переводить.
Если есть хамелеон и пакетная карта, то можно перевести на другую карту (где не исчерпан лимит и с нее переводить)
Вкладчик1234
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