la9 написав:Всем добрый день, коллеги. По поводу краткосрочных депо. А Алла ввела какие-то ограничения на вывод средств, по примеру, например, скунса?
на другом форуме увидел такое:
Столкнулся тоже с такой проблемой. Поддержка ответила, что лимит на переводы на карты других банков сейчас следующие: 10 000грн за одну операцию 100 000грн в месяц 10 переводов в месяц.
То есть если перевели более 10 раз в месяц даже по 1грн, то все, до конца месяца только на Альфа-банк можно переводить. Если есть хамелеон и пакетная карта, то можно перевести на другую карту (где не исчерпан лимит и с нее переводить)
а если в наличии только Хамон, то можно израсходовать весь лимит на п2п и весь лимит на сэп?