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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:26

  Вкладчик1234 написав:
  la9 написав:Всем добрый день, коллеги. По поводу краткосрочных депо. А Алла ввела какие-то ограничения на вывод средств, по примеру, например, скунса?

на другом форуме увидел такое:

Столкнулся тоже с такой проблемой. Поддержка ответила, что лимит на переводы на карты других банков сейчас следующие:
10 000грн за одну операцию
100 000грн в месяц
10 переводов в месяц.

То есть если перевели более 10 раз в месяц даже по 1грн, то все, до конца месяца только на Альфа-банк можно переводить.
Если есть хамелеон и пакетная карта, то можно перевести на другую карту (где не исчерпан лимит и с нее переводить)
а если в наличии только Хамон, то можно израсходовать весь лимит на п2п и весь лимит на сэп?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:28

la9, я так понял, это речь по п2п. СЭП вроде по-старому
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:03

Ото лимиты на переводы из ИБ, т.е. на ИНН

А можно ж еще сдергивать с карты Алки
Тут будут работать лимиты МПС(150К/30дн) и ограничения от НБУ(100К/дн 30К/оп) на карту
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:49

Було 10 переказів на місяць на картки інших банків — стало у 10 разів більше. Тепер до 100 переказів на місяць

Пам'ятайте про ліміти:

- до 10 000 грн за одну операцію
- до 100 000 грн на місяць

І бережіть себе

https://t.me/alfabankua/1754
Вкладчик1234
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  #<1 ... 199200201202
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