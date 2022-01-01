la9 написав:Всем добрый день, коллеги. По поводу краткосрочных депо. А Алла ввела какие-то ограничения на вывод средств, по примеру, например, скунса?
на другом форуме увидел такое:
Столкнулся тоже с такой проблемой. Поддержка ответила, что лимит на переводы на карты других банков сейчас следующие: 10 000грн за одну операцию 100 000грн в месяц 10 переводов в месяц.
То есть если перевели более 10 раз в месяц даже по 1грн, то все, до конца месяца только на Альфа-банк можно переводить. Если есть хамелеон и пакетная карта, то можно перевести на другую карту (где не исчерпан лимит и с нее переводить)
а если в наличии только Хамон, то можно израсходовать весь лимит на п2п и весь лимит на сэп?
МИД Великобритании признал Альфа-Банк Украина отдельным юридическим лицом, не подпадающим под санкции Сегодня, 24 марта 2022 года, Министерство иностранных дел Великобритании объявило новый пакет санкций против России.
Санкции касаются, в том числе, и Альфа-Банка Россия. При этом отдельно подчеркивается, что Альфа-Банк Украина — отдельное юридическое лицо, не подпадающее под санкции.
Ниже приводим перевод этого конкретного абзаца:
АО «АЛЬФА-БАНК» («Альфа-Банк») является одним из крупнейших частных банков России и находится в Москве. Альфа-Банк входит в ТОП-10 крупнейших банков России и Украины по размеру капитала. Это отдельное юридическое лицо, отличающееся от Альфа-Банка (Украина), не подпадающего под санкции.
В принципі рядового клієнта альфи це би взагалі не мало би сильно хвилювати кому належать акції банки, чи Мойші-Миськові чи ще кому, хіба виключно з особистих позицій. Банка зараз просто ультра-патріотичний сайт має, що від стартової сторінки аж в очах миготить. Інша справа як вона повелася при першому шухері. Мені хамон обрізали з 30000 грн в 0, а потім якось вирахували і дали аж 159 грн. Це клієнтові який вдкрив 5-річний депо у валюті на 10000 $. Так що особисто в моїх очах банка закотилась в каналізаційну яму.