С чего такие выводы?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 бер, 2022 10:58
Додано: Нед 27 бер, 2022 11:58
Ерунду глаголит и не думает, что говорит, тут, видимо многие законсервировали 5-годовые, у меня тоже 20 т. зелени на 2 акка, еще тут на форуме спрашивал, куда пристроить. порекомендовали, если не собираетесь что-то громоздкое покупать в ближнем будущем, то можно и забросить, вот и забросил, кто знал, что орки конченные со своим шизошреником сюда рванется((
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