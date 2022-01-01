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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 10:58

  idealstorm написав:Ой+
Видимо готовятся не отдавать депозиты.

С чего такие выводы?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:58

  lloydbanksua написав:
  idealstorm написав:Ой+
Видимо готовятся не отдавать депозиты.

Ерунду глаголит и не думает, что говорит, тут, видимо многие законсервировали 5-годовые, у меня тоже 20 т. зелени на 2 акка, еще тут на форуме спрашивал, куда пристроить. порекомендовали, если не собираетесь что-то громоздкое покупать в ближнем будущем, то можно и забросить, вот и забросил, кто знал, что орки конченные со своим шизошреником сюда рванется((
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 13:42

Re: Альфа-Банк

Депозит это ещё нормально, а вот "евробонды" кто то покупал? Что говорят сейчас?

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qreaton
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  #<1 ... 200201202203
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