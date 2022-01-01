С чего такие выводы?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 бер, 2022 10:58
Додано: Нед 27 бер, 2022 11:58
Ерунду глаголит и не думает, что говорит, тут, видимо многие законсервировали 5-годовые, у меня тоже 20 т. зелени на 2 акка, еще тут на форуме спрашивал, куда пристроить. порекомендовали, если не собираетесь что-то громоздкое покупать в ближнем будущем, то можно и забросить, вот и забросил, кто знал, что орки конченные со своим шизошреником сюда рванется((
Додано: Нед 27 бер, 2022 13:42
Re: Альфа-Банк
Депозит это ещё нормально, а вот "евробонды" кто то покупал? Что говорят сейчас?
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Додано: Нед 27 бер, 2022 16:15
Re: Альфа-Банк
З декількох повідомлень у гілці, я правильно зрозумів,що місячну абонку по пакетам Вайт(Ультра)у цьому місяці не буде знято?
Але по КК Ред є мінімальний платіж у цьому місяці, принаймні в застосунку є сума і дата внесення в березні.
Додано: Нед 27 бер, 2022 16:41
_PORT_UA Щомісячної оплати на пакетках немає на період воєнного часу, якщо мінімум пише по Ред, то обов'язково потрібно внести, інакше вийдете з пільг. періоду.
Додано: Нед 27 бер, 2022 17:43
Re: Альфа-Банк
Щось не можу погасити кредитку ред: кошти були на дебетці - вибору при погашенні немає дебетки. Перегнав кошти на моно, р2р з моно на кредитку альфи повертається. Відправив 100 грн. для тесту СЕПом з моно сьогодні вранці, досі не дійшли, хоча 23/7.
І когось є проблеми з погашенням кредитки?
Додано: Нед 27 бер, 2022 18:17
Мож кредитку вам блокирнули за шото?
А СЭП полюбэ проведется ток завтра, думаю до 10:00 рез-т и увидите.
И СЭП мона было и внутри Алки скинуть, подставив в рек-ты перевода ИБАН кредитки.
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