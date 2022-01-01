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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

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Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 10:58

  idealstorm написав:Ой+
Видимо готовятся не отдавать депозиты.

С чего такие выводы?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:58

  lloydbanksua написав:
  idealstorm написав:Ой+
Видимо готовятся не отдавать депозиты.

Ерунду глаголит и не думает, что говорит, тут, видимо многие законсервировали 5-годовые, у меня тоже 20 т. зелени на 2 акка, еще тут на форуме спрашивал, куда пристроить. порекомендовали, если не собираетесь что-то громоздкое покупать в ближнем будущем, то можно и забросить, вот и забросил, кто знал, что орки конченные со своим шизошреником сюда рванется((
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 13:42

Re: Альфа-Банк

Депозит это ещё нормально, а вот "евробонды" кто то покупал? Что говорят сейчас?

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
qreaton
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 16:15

Re: Альфа-Банк

З декількох повідомлень у гілці, я правильно зрозумів,що місячну абонку по пакетам Вайт(Ультра)у цьому місяці не буде знято?
Але по КК Ред є мінімальний платіж у цьому місяці, принаймні в застосунку є сума і дата внесення в березні.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 16:41

_PORT_UA Щомісячної оплати на пакетках немає на період воєнного часу, якщо мінімум пише по Ред, то обов'язково потрібно внести, інакше вийдете з пільг. періоду.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 17:43

Re: Альфа-Банк

Щось не можу погасити кредитку ред: кошти були на дебетці - вибору при погашенні немає дебетки. Перегнав кошти на моно, р2р з моно на кредитку альфи повертається. Відправив 100 грн. для тесту СЕПом з моно сьогодні вранці, досі не дійшли, хоча 23/7.
І когось є проблеми з погашенням кредитки?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:17

  Rimlyanin1 написав:Щось не можу погасити кредитку ред: кошти були на дебетці - вибору при погашенні немає дебетки. Перегнав кошти на моно, р2р з моно на кредитку альфи повертається. Відправив 100 грн. для тесту СЕПом з моно сьогодні вранці, досі не дійшли, хоча 23/7.
І когось є проблеми з погашенням кредитки?

Мож кредитку вам блокирнули за шото?
А СЭП полюбэ проведется ток завтра, думаю до 10:00 рез-т и увидите.
И СЭП мона было и внутри Алки скинуть, подставив в рек-ты перевода ИБАН кредитки.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 19:03

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  Rimlyanin1 написав:Щось не можу погасити кредитку ред: кошти були на дебетці - вибору при погашенні немає дебетки. Перегнав кошти на моно, р2р з моно на кредитку альфи повертається. Відправив 100 грн. для тесту СЕПом з моно сьогодні вранці, досі не дійшли, хоча 23/7.
І когось є проблеми з погашенням кредитки?

Мож кредитку вам блокирнули за шото?
А СЭП полюбэ проведется ток завтра, думаю до 10:00 рез-т и увидите.
И СЭП мона было и внутри Алки скинуть, подставив в рек-ты перевода ИБАН кредитки.
100% через заблоковану картку. Були якісь не зрозумілі операції по 1 долару і я блоканув картку. Доречі, сеп зайшов нещодавно
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 19:54

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:а потім якось вирахували і дали аж 159 грн.


скорiш за все це була остання транзакцiя, в мене теж лiмiт став 450 грн (загасив кредит - так воно i лишилося цi 450 грн)
DmitryZP
 
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