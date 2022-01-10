Та же фигня, у идиотов в Альфе крыша поехала.
По ЗП карте 5000грн. лимит в сутки.
Только что ругался с гарячкой.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 13:23
Re: Альфа-Банк
Та же фигня, у идиотов в Альфе крыша поехала.
По ЗП карте 5000грн. лимит в сутки.
Только что ругался с гарячкой.
Додано: Пон 28 бер, 2022 15:40
Re: Альфа-Банк
У супруги на работе ЗП проект в альфе (5к сотрудников), в срочном порядке переводят на обслуживание в другие банки / любую личную карту
Додано: Пон 28 бер, 2022 15:52
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:07
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:20
Re: Альфа-Банк
Пишу из аккаунта своего покойного мужа, чтобы не подумали, что я бот.
Мне в банке без предупреждения в одностороннем порядке установили лимиты 5000 грн на снятие наличных и 10000 грн на покупки.
Лимиты менять отказываются и на горячей линии, и в личном кабинете. Персональный менеджер тоже ничего не смог сделать.
Аргументируют тем, что есть незакрытые кредитки. Но сумма ощадного депозита превышает кредиты в 2,5 раза. И эту сумму не тоже не дают снять, или вывести каким-либо иным способом.
Сейчас в банке крупная сумма.
Я нахожусь заграницей, и даже не могу купить билет на самолет для себя и детей, чтобы уехать дальше по плану.
Обращаюсь к представителю банка на форуме с просьбой помочь решить эту проблему.
Доверие к банку уже подорвано, но давайте оставаться людьми.
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:32
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:33
Re: Альфа-Банк
Можно ли снять евро в банкомате стран ЕС с долларовой карты альфы в пределах лимита?сенс пишет 20000грн день.
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