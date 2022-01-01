Додано: Пон 28 бер, 2022 16:20

Пишу из аккаунта своего покойного мужа, чтобы не подумали, что я бот.

Мне в банке без предупреждения в одностороннем порядке установили лимиты 5000 грн на снятие наличных и 10000 грн на покупки.



Лимиты менять отказываются и на горячей линии, и в личном кабинете. Персональный менеджер тоже ничего не смог сделать.



Аргументируют тем, что есть незакрытые кредитки. Но сумма ощадного депозита превышает кредиты в 2,5 раза. И эту сумму не тоже не дают снять, или вывести каким-либо иным способом.



Сейчас в банке крупная сумма.



Я нахожусь заграницей, и даже не могу купить билет на самолет для себя и детей, чтобы уехать дальше по плану.



Обращаюсь к представителю банка на форуме с просьбой помочь решить эту проблему.



Доверие к банку уже подорвано, но давайте оставаться людьми.