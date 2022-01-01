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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205>

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Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:23

Re: Альфа-Банк

Та же фигня, у идиотов в Альфе крыша поехала.
По ЗП карте 5000грн. лимит в сутки.
Только что ругался с гарячкой.
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:40

Re: Альфа-Банк

У супруги на работе ЗП проект в альфе (5к сотрудников), в срочном порядке переводят на обслуживание в другие банки / любую личную карту
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:52

  Savage Mind написав:По ЗП карте 5000грн. лимит в сутки.

Банкомат?

  undeadserf написав:Обмежили p2p до 5000грн на добу.

Это чужими сервисами? А то через Sense было по 10 тысяч на операцию, 100 тысяч по сумме в месяц...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:07

  Vorlon написав:
  Savage Mind написав:По ЗП карте 5000грн. лимит в сутки.

Банкомат?

И банкомат и перевод.
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:20

Re: Альфа-Банк

Пишу из аккаунта своего покойного мужа, чтобы не подумали, что я бот.
Мне в банке без предупреждения в одностороннем порядке установили лимиты 5000 грн на снятие наличных и 10000 грн на покупки.

Лимиты менять отказываются и на горячей линии, и в личном кабинете. Персональный менеджер тоже ничего не смог сделать.

Аргументируют тем, что есть незакрытые кредитки. Но сумма ощадного депозита превышает кредиты в 2,5 раза. И эту сумму не тоже не дают снять, или вывести каким-либо иным способом.

Сейчас в банке крупная сумма.

Я нахожусь заграницей, и даже не могу купить билет на самолет для себя и детей, чтобы уехать дальше по плану.

Обращаюсь к представителю банка на форуме с просьбой помочь решить эту проблему.

Доверие к банку уже подорвано, но давайте оставаться людьми.
alik03
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:32

Re: Альфа-Банк

  alik03 написав:Аргументируют тем, что есть незакрытые кредитки. Но сумма ощадного депозита превышает кредиты в 2,5 раза. И эту сумму не тоже не дают снять, или вывести каким-либо иным способом.

Вы можете в ИБ перевести средства со сберегательного сразу на погашение кредитки. Анлим и без комисс.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:33

Re: Альфа-Банк

Можно ли снять евро в банкомате стран ЕС с долларовой карты альфы в пределах лимита?сенс пишет 20000грн день.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:37

  Amethyst написав:
  alik03 написав:Аргументируют тем, что есть незакрытые кредитки. Но сумма ощадного депозита превышает кредиты в 2,5 раза. И эту сумму не тоже не дают снять, или вывести каким-либо иным способом.

Вы можете в ИБ перевести средства со сберегательного сразу на погашение кредитки. Анлим и без комисс.


У меня нет планов досрочно погашать кредитки, я то условий контракта, в отличие от банка - не нарушаю.
alik03
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:42

  alik03 написав:
  Amethyst написав:
  alik03 написав:Аргументируют тем, что есть незакрытые кредитки. Но сумма ощадного депозита превышает кредиты в 2,5 раза. И эту сумму не тоже не дают снять, или вывести каким-либо иным способом.

Вы можете в ИБ перевести средства со сберегательного сразу на погашение кредитки. Анлим и без комисс.


У меня нет планов досрочно погашать кредитки, я то условий контракта, в отличие от банка - не нарушаю.

Однако форс-мажор, и банка действует в рамках закона (
Я правда и не верю, шо она увеличит лимиты и при ПОГАШЕННЫХ кредитах.
Уж такая это банка (
Попробуйте СЭПом (по ИБАНу) перекинуть средства с дебеток в др. более лояльный банк.
На СЭП лимиты порядка 200К/мес, 50К/дн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:47

  Amethyst написав:
  alik03 написав:Попробуйте СЭПом (по ИБАНу) перекинуть средства с дебеток в др. более лояльный банк.
На СЭП лимиты порядка 200К/мес, 50К/дн


К сожалению, все что могла - вывела еще в начале марта. Они сразу установили лимит 200к в месяц на клиента на межбанковский платеж. А сейчас уже 100к.

Я не устраиваю публичных разборок, пока не переберу все варианты))))
alik03
 
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