|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:54
А "папка" вообще пропал?
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1054
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 бер, 2022 18:12
Amethyst написав:
Попробуйте СЭПом (по ИБАНу) перекинуть средства с дебеток в др. более лояльный банк.
Які банки зараз "лояльні" - щоб під % полежало з вільним доступом, і без обмеження на вихід?
-
Melanor1
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 18.11.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 бер, 2022 18:23
із 1 квітня падають ставки на Дохідний сейф
відповідно до пакетного рівня - 2/3/4%
із 1 травня падає залишок на Хамелеон - 3.5%
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13036
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 1148 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 28 бер, 2022 18:28
Melanor1 написав: Amethyst написав:
Попробуйте СЭПом (по ИБАНу) перекинуть средства с дебеток в др. более лояльный банк.
Які банки зараз "лояльні" - щоб під % полежало з вільним доступом, і без обмеження на вихід?
Любой банк под прикрытием военного положения может развлекаться как хочет))) хоть бы уберечь деньги, я лично не думаю о процентах)
-
alik03
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 13.12.11
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 бер, 2022 19:48
Amethyst написав: alik03 написав:
У меня нет планов досрочно погашать кредитки, я то условий контракта, в отличие от банка - не нарушаю.
Однако форс-мажор, и банка действует в рамках закона (
Я правда и не верю, шо она увеличит лимиты и при ПОГАШЕННЫХ кредитах.
Уж такая это банка (
Попробуйте СЭПом (по ИБАНу) перекинуть средства с дебеток в др. более лояльный банк.
На СЭП лимиты порядка 200К/мес, 50К/дн
У нас форс-мажор для всех организаций, кроме самих клиентов/граждан. Чудны дела твои...
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|3495
|
Пон 28 бер, 2022 16:56
ol_zy
|
|75
|2809
|
|
|38
|19674
|
|